47年首開個唱 齊豫喊不退休

出道47年「美聲歌后」齊豫首開個唱，她說人生七十才開始，堅持不退休。

記者戴淑芳∕台北報導

出道47年才啟動首次個人巡演！美聲歌后齊豫以「人生七十才開始」自勉，唱出《風采依舊．在》感動，一句「退休的舵不在我手中」為新巡演寫下最佳註解。

齊豫全新個人巡演《風采依舊．在》自去年4月從吉隆坡啟航後於亞洲各城市掀起熱烈迴響，在台灣歌迷聲聲喚下，終於宣布要在今年5月9日唱進台北流行音樂中心，並於1月23於tixcraft拓元售票系統正式啟售。

把這次巡演視為出道以來最大挑戰，齊豫說：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演！」

為了唱進北流，她特別將台北場定位為「2026 版」，並透露不僅舞台視覺設計將全面翻新，也開始積極構思專屬台北的「限定版曲目」，「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元。

提及是否有退休規劃，齊豫從容回應，「退休的舵好像不在我的手中」、「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備」。