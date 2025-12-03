47歲吳建豪暴瘦「脫相」太驚人 歌王不忍出手揭開真相

〔記者陽昕翰／台北報導〕47歲的吳建豪將與言承旭、周渝民合體開唱，近來他在社群曬出自拍，暴瘦身形掀起網友討論。本週六吳建豪將擔任金曲歌王呂士軒的台北演唱會嘉賓，昨天他們合體拍攝短片，吳建豪傲秀健身有成的好身材打臉傳言。

呂士軒在影片中詢問吳建豪：「誰說你瘦了？誰說的？哪裡瘦？」吳建豪聽了則以英文回應「我不知道」，不忘對著鏡頭秀出肌肉。

呂士軒驚喜宣布吳建豪有機會現身台北演唱會，更表示：「醒來很多人傳訊息給我說吳建豪還好嗎？我這邊統一回覆。」不忘笑問粉絲：「如果你覺得他這樣很瘦的話，12月6號禮拜六來現場看看！看有沒有瘦啦！」

廣告 廣告

事實上對於暴瘦傳言，吳建豪昨天就分享了一段自拍影片澄清，先是擠眉露出無奈的笑容，好奇問：「真的有瘦這麼多嗎？」還自嘲：「自拍技術很重要！(很明顯我不及格)。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

F4合體倒數獨缺他！吳建豪暴瘦變這樣 畫面流出根本認不出來

吳建豪瘦到「脫相」！驚人照片流出 本人回應了

川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效

15歲少年做副業結果屌打上班族！靠「一台機器」就賺進25萬

