47歲吳建豪驚人暴瘦照流出！金曲歌王不忍出手了 親上火線揭內幕

47歲吳建豪是男團F4成員，如今團體也宣告回歸歌壇，還準備舉辦巡演，然而，掀起關注的是吳建豪被瘋傳暴瘦20公斤，其中一張電梯近照也被指出臉頰凹陷，讓人憂心健康狀況，他事後曬影片說明真相。本週六吳建豪將擔任金曲歌王呂士軒的台北演唱會嘉賓，如今呂士軒也回應了。

吳建豪近年健身有成，但因拍照模樣暴瘦引起關注。（圖／翻攝自吳建豪IG、小紅書）

昨天他們合體拍攝短片，呂士軒在影片中詢問吳建豪：「誰說你瘦了？誰說的？哪裡瘦？」吳建豪聽了則以英文回應「我不知道」，不忘對著鏡頭秀出肌肉。呂士軒更驚喜宣布吳建豪周六有機會現身台北演唱會，「醒來很多人傳訊息給我說吳建豪還好嗎？我這邊統一回覆，如果你覺得他這樣很瘦的話，12月6號禮拜六來現場看看！看有沒有瘦啦！」

而吳建豪昨下午再度於微博曝光自拍影片，詫異詢問粉絲「我真的有瘦這麼多？！」還特地把頭左右擺動，讓大家看清他的樣貌。最後，吳建豪無奈表示「自拍技術很重要，很明顯我不及格」，還附上一個笑到哭的表情符號，間接說明看起來暴瘦是因為拍攝角度。

