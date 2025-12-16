47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

川普總統15日晚在白宮舉行的聖誕節派對活動期間，親口宣布47歲的長子小川普(Donald Trump Jr)已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。

每日郵報(Daily Mail)報導，小川普在父親宣布喜訊後，上前擁抱父親，接著拿起麥克風告訴與會群眾說他一時語塞。

他開玩笑說：「我要感謝貝蒂娜說的那個詞：我願意！」

這是小川普第三度訂婚，而他與安德森的戀情早在川普重返白宮前，就已是鎂光燈焦點。

小川普2005年迎娶首任妻子凡妮莎(Vanessa)，但這段婚姻在2018年畫下句點。

小川普接著與「福斯新聞」前主播季伏爾(Kimberly Guilfoyle)交往並訂婚，她兩度協助川普競選，並登上共和黨全國代表大會的舞台演說；不過，兩人訂婚的消息無疾而終，季伏爾在川普重返白宮後，被任命為美國駐希臘大使。

