47歲山友「谷關七雄」猝死 妻伴屍等救援...直升機載下山

一名47歲的陳姓男山友，昨（17）日與妻子一起攀登台中「谷關七雄」之一的波津加山，沒想到行經3至3.2公里處時，不明原因突然倒地、失去呼吸心跳，妻子見狀趕緊報案求救，並且依照救護人員線上指導進行CPR，但陳男仍逐漸冰冷僵硬，妻子只能伴屍等待救援。

男偕妻登山 半路突倒地

陳姓男子昨日上午與妻子一同攀登波津加山，行經步道約3至3.2公里處時，陳男卻突然倒地抽搐，隨後立刻昏迷、失去呼吸心跳，妻子見狀趕緊報案求救，依照消防局線上指導進行CPR，而消防局也同步派遣谷關及和平分隊，共出動3車8人前往救援，並且因地勢險峻，申請直升機支援。

搜救人員爬2小時山路 妻伴屍待援

由於登山步道路程較長，搜救人員花了約2小時登山，於下午1時40分許抵達陳男所在處，當時陳男就已屍僵明顯死亡，因此未送醫；下午4時23分完成直升機吊掛作業，將陳男遺體送至東勢河濱公園。全案後續交由警方接手處理，確切死因仍待進一步釐清。

