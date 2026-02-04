47歲影帝河正宇與36歲女演員交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」

河正宇與爸爸金容建。翻攝OSEN

南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。

父親金容建遭誤傳「已承認」 坦言感到荒唐

針對突如其來的婚訊，河正宇的父親、資深演員金容建在獨家接受韓媒《OSEN》電訪時表達了無奈與困惑。他澄清，最初接到求證電話時，僅表示「如果是有喜事值得祝賀，那很感謝」，不料卻被報導成他已親口證實兒子婚訊。金容建對此明確回應：「（結婚）還不是時候，目前還沒有要辦。」

經紀公司證實熱戀中：確實以結婚為前提

河正宇所屬經紀公司 Workhouse Company（由其親弟弟金英勳經營）隨後發表官方聲明，證實河正宇與演員車貞媛正在交往中。公司相關人士指出，考慮到河正宇已屆適婚年齡，兩人確實是以結婚為前提認真交往，但強調目前並沒有確定的結婚計畫，更無所謂「7月婚禮」一事。

經紀公司進一步解釋，這場誤會可能源於河正宇平時被問到結婚計畫時，常開玩笑地說「今年該辦了吧」、「夏天該辦了吧」，沒想到這些口頭禪意外演變成具體的結婚傳聞。

演員車貞媛。翻攝Instagram @ch_amii

相差11歲戀情曝光 車貞媛背景受矚目

此次公開戀情的女方為1989年出生的演員車貞媛，現年36歲，比1978年出生的河正宇小11歲。車貞媛於2012年以電影《恐怖故事》出道，曾演出《武法律師》、《絕對達令》及《特別勞動監督官趙掌風》等多部電視劇。

河正宇目前則正在準備回歸小螢幕，即將演出 tvN 新劇《在韓國成為房東的方法》（暫譯），這也是他繼2007年《H.I.T》後，睽違近20年再度出演電視連續劇，感情與事業動向皆成為大眾焦點。



