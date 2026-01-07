47歲日本名模大腸癌逝 最後生日貼文引網友不捨

古谷惠47歲癌逝。（翻攝網路）

日本模特兒古谷惠已於2025年12月19日辭世，享年47歲。日前所屬經紀公司於官方網站公告離世消息，並表示她先前持續對抗病魔、努力接受治療；生前最後慶生貼文，也惹網友鼻酸。

回顧古谷惠生前曾透過社群公開罹患大腸癌第四期，並且分享與癌共存的生活；最後一則貼文發布於去年10月28日，當天正逢她生日，在文中寫道近兩週雖與疼痛共存但尚算平穩，並提到隔天為回診日、將接受久違的電腦斷層檢查。

古谷惠過去曾活躍於雜誌與時裝秀，也曾接拍廣告；經紀公司在訃報中則提到，她為人隨和，常以不著痕跡的方式關照他人；即使已自模特兒第一線退下，仍與丈夫一同經營餐廳，受到許多客人喜愛。

