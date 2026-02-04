47歲朱孝天斷開F4「判若兩人」！「鬢髮花白太憔悴」嚇壞粉：怎麼了

娛樂中心／綜合報導



男星朱孝天過去作為男團F4成員獲得高人氣，近年將工作重心移往中國的他，頻因公開談論「F4合體」相關內幕引發討論，甚至疑似因為「說太多」、「難配合」遭到回歸計畫剔除，如今斷開F4的朱孝天現身直播被網友發現「狀態差太大」，滿臉白花絡腮鬍的模樣讓網友看了驚呼：「像是老了10歲！」。

朱孝天被屏除在F4回歸推出新曲《恆星不忘Forever Forever》之外，本人則爆走狂飆前隊友。（圖／翻攝自微博）

朱孝天直播狀態差很大 網驚：像老了10歲



F4回歸推出新曲《恆星不忘Forever Forever》，成員言承旭、吳建豪、周渝民，與天王五月天阿信、周杰倫攜手合作，沒想到原本成員朱孝天卻反而沒有現身，讓團體內部鬧不合謠言再度被粉絲拿出來討論，甚至朱孝天也直接公開點名相信音樂、阿信開嗆，更點名三名成員在自己遭到網路砲轟時「悶聲發大財」，隨後又發文道歉表示自己情緒失控，反覆行為令外界看不清，沒想到朱孝天斷開F4後，才剛在上個月中渡過47歲生日，緊接著2日直播狀態卻讓全網粉絲嚇一跳。

47歲朱孝天遭踢出F4「近況判若兩人」！直播「鬢髮花白太憔悴」粉嚇：老10歲

不少粉絲留言關心朱孝天的外貌變化，直呼「怎麼變這樣」、「頭髮鬍子都白了」。（圖／翻攝自微博）





朱孝天47歲直播近況曝光 外貌變化引關心



只見朱孝天原本刮得乾淨的臉蛋，如今卻滿布白花花的絡腮鬍，頭髮也隨意外翹，明顯黑髮變得灰白，彷彿短短一個月就老10歲的狀態，讓網友瞪大眼睛、趕緊留言關心：「怎麼變這樣」、「頭髮鬍子都白了。」，朱孝天本人則表示不知道為什麼外界這麼關心他的鬍子，解釋一切只是單純「這鬍子也就是半個月以來沒有刮。」。

