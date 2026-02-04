47歲朱孝天爆「斷崖式衰老」！白髮鬍鬚滿臉滄桑 與F4分道揚鑣現況曝光
男團F4去年底睽違多年回歸，與五月天阿信、周杰倫合作新歌引發「回憶殺」，然而成員朱孝天卻意外缺席合體，隨後更與團隊鬧翻、開撕成員，儘管風波最近逐漸平息，日前朱孝天在社群平台開直播與粉絲互動，只見他滿頭白髮，連落腮鬍也是大面積花白，憔悴模樣被形容「瞬間老了10歲」，在網路掀起高度討論。
居家直播現真實模樣 滿臉花白鬍震驚粉絲
直播畫面中，47歲的朱孝天身穿深藍色休閒上衣、掛著耳機，打扮相當居家，然而他不僅鬢角參雜明顯白髮，臉上的落腮鬍更呈現蒼白狀態，與上個月生日時黑髮、乾淨臉龐的形象判若兩人，讓網友紛紛在直播間留言驚呼：「老了不少」、「頭髮鬍子都白了」。
本人回應老態 是47歲最自然的樣子
對此，朱孝天在直播中大方解釋，自己並非刻意留鬍子，單純只是「半個月沒刮」，目前正處於身體調理階段，希望以最自然的狀態面對自己與粉絲，朱孝天坦然表示：「剛過47歲生日，這就是我現在的樣子，我挺滿意，也挺喜歡自己，大家也不需要太在意。」
旅居昆明調養身心 透過陽光與空氣找回健康
朱孝天也提及，近來他選擇旅居雲南昆明，主要是為了改善環境來調養身體，他大讚當地的空氣、水質與陽光非常理想，「每天早上曬曬太陽，身體真的慢慢好起來了，感覺挺神奇的，也挺開心的。」
