47歲楊宗緯升格人父已當爸？身旁出現混血兒叫「阿爸」 婚姻狀態成謎

楊宗緯傳出身邊有一個3歲混血面孔的小男童叫他「阿爸」，疑似終於成家立業當爸了。翻攝微博

47歲的歌手楊宗緯出道以來向來對私生活和感情極度低調，鮮少傳出緋聞。但也許楊宗緯感情早已開花結果。根據《鏡週刊》報導，楊宗緯在台灣現身時，身邊頻繁出現一名3、4歲大的神秘男童，兩人互動充滿天倫之樂，且男童輪廓與楊宗緯極為神似，長相更帶有混血風味，引發外界對男童真實身分的好奇。

身邊出現混血面孔小男孩 喚楊宗緯「阿爸」

由於近年楊宗緯演藝事業重心多半轉往中國大陸發展，其在台灣近況鮮為人知，但他在林口置產並當上社區主委後，便被人直擊身邊常出現一名學齡前男童。

據了解，男童不僅擁有混血臉孔，還曾有人聽見小朋友稱呼楊宗緯「阿爸」，更讓外界好奇47歲的楊宗緯，是否已經悄悄結婚當爸了？

楊宗緯原本多在廈門居住，但近期因在林口置產，住在台灣的時間變多了。翻攝微博

楊宗緯曾盼25歲成家當年輕爸 婚姻觀務實

回顧楊宗緯早期接受媒體訪談時表示，他希望25歲時就能成家，並夢想成為一個年輕的爸爸。他當時表示，未來最幸福的事，就是能跟孩子一起上夜店，甚至是被誤認成是孩子的哥哥，也會讓他感到開心。但他當時已經29歲，顯然計畫趕不上變化。

楊宗緯曾表示對於婚姻抱持「隨緣不強求」的態度。他的婚姻觀也相當務實，認為婚姻是兩個人需要一起經營的共同課題，需要踏實地走每一步，享受平實的兩人世界。他也曾表示，若真的發現不合適，離婚也可以是對彼此最好的決定與結果，顯示楊宗緯對婚姻經營的觀念相當務實。



