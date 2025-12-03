47歲楊謹華「皮拉提斯辣照」貼身小背心 驚人逆齡身材掀暴動

楊謹華身材管理相當自律。（陳俊吉攝）

楊謹華今年10月奪下金鐘獎影后後，她選擇暫時放下工作步調，好好休息調整身心。近來持續展現「超膩齡」的凍齡魅力，日前才分享異國旅行的悠閒美照，近日又在社群更新最新運動日常，貼出一系列皮拉提斯訓練照，精實體態驚艷網友。

這組運動照中可見，楊謹華身穿白色細肩小背心，綠色滾邊設計清爽又帶點復古氣息，剪裁緊貼身形，完美勾勒鎖骨線條與緊實上半身；下身搭配黑色緊身短褲，展現修長筆直的腿部線條，整體造型簡約又耐看，她以綁髮頭巾固定長髮，既方便運動又多了一分少女感，完全看不出本月12日即將迎來48歲生日。

畫面中楊謹華進行皮拉提斯動作訓練，身體延展流暢、核心穩定度極佳，肌肉線條若隱若現，展現長期運動累積的扎實成果，她表情專注、姿態優雅，整體狀態非常輕盈，與運動空間沈穩柔和的色調相互呼應，氣質滿分。

向來以自律聞名的楊謹華，即便工作行程時忙時閒，也從未鬆懈身材管理，她曾在受訪時分享，自己一直都有在調養身體，雖然工作忙但很保護身體，盡量早睡早起、規律作息，讓身體維持最佳狀態。如今從臉蛋到身材依舊緊緻、精實，大批粉絲都相當佩服她的自律，更期待她積累滿滿能量，未來能有更多優秀作品和大家見面。

