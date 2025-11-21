47歲楊謹華「脫衣剩Bra」！長褲狂下滑「猛洩小褲褲」

娛樂中心／江姿儀報導



47歲女星楊謹華出道33年曾五度入圍金鐘獎，今年憑藉《影后》奪下第60屆金鐘獎戲劇類最佳女主角。獲獎隔天她就被粉絲目擊現身高雄，觀看南韓女團BLACKPINK的演唱會。她結束繁忙工作行程，近期飛出國度假休息，曬出1系列出遊照，辣秀好身材。





楊謹華上半身僅穿黑色Bra，下身搭配淺綠色超低腰長褲，露出不科學的纖細腰身。（圖／翻攝自IG＠cheryllovel0ve）

楊謹華上月底展開假期，沒想到剛開始身體就出狀況「尋麻疹來報到」，後來快速恢復到最佳狀態。近日她在IG分享出遊美照，氣色紅潤享受陽光、美食和難得的悠閒時光。她旅遊穿搭大方展現傲人身材，上半身僅穿黑色Bra，下身搭配淺綠色超低腰長褲，露出不科學的纖細腰身，轉身背影美人溝現形，47歲仍維持完美體態。

47歲楊謹華上身全淨空「脫到只剩Bra」！長褲狂下滑「猛洩小褲褲」辣暈網

楊謹華47歲仍維持完美體態，辣暈網友「哎喲喂呀太辣惹啦」、「這身材犯規啦」。（圖／翻攝自IG＠cheryllovel0ve）

貼文曝光，超過4.3萬人朝聖，網友皆驚嘆「完美身材」、「太美了吧！真的是自律的身材耶」、「哎喲喂呀太辣惹啦」、「這樣47 歲，真的是女神」、「好幸福一放學就看到美女～」、「姊狀態太好了，誇張美」、「夢中情人」、「好完美的身材」、「不可以這麼辣吧」、「哎唷喂呀！這位少女要多辣」、「姐姐你要辣出怎样的人生」、「是怎麼維持美貌跟身材兼顧的」、「喔買尬好正」、「女友感拉滿」、「臉迷人又完美身材」、「美的不像話」、「漂亮到模糊」、「這身材犯規啦」、「永遠25歲模樣」。













