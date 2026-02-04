47歲河正宇認愛小11歲車貞媛！否認7月辦婚宴 去年曾說「明年要結婚」

河正宇認愛車貞媛。翻攝엑스포츠뉴스

南韓演員河正宇（하정우）傳出與演員車貞媛（차정원）穩定交往中，且雙方已有結婚共識。目前兩人正以結婚為前提進行交往，雖然外界一度傳出婚期定於今年7月，但相關人士對具體月份持保留態度，僅表示確切日期尚未最終確定。

長期互相扶持建立信任

河正宇與車貞媛於2020年相識，在演藝圈中從同事逐漸發展為戀人關係。這段感情維持了約五年時間，雙方關係穩定。根據兩人的親信透露，他們在長時間的相處中互相依賴，並在去年開始具體規劃未來，產生了步入婚姻的想法。

去年曾透露結婚意願

河正宇於2025年12月為了宣傳電影《樓上的人們》，曾受邀出席申東燁的主持節目《乾杯申東燁》。節目中被問及對於婚姻的看法時，他坦言有結婚的打算，並曾表示：「該去了，明年應該會去。」這番言論在今日認愛消息曝光後，被視為當時已對終身大事有所考量。

否認7月婚訊但確認接洽場地

針對外界傳出7月舉辦婚禮的消息，相關人士予以否認。不過根據首爾部分婚禮場地業者的說法，河正宇近期曾親自了解場地相關資訊，針對賓客動線與隱密性進行諮詢。業者指出，雖然當時有針對7月前後的檔期進行初步詢問，但最終日期並未落實。

視工作進度調整婚期

由於河正宇與車貞媛上半年的行程較為密集，婚禮日期預計將配合兩人的工作狀況進行調整。河正宇剛結束 tvN 新劇《在韓國成為房東的方法》的拍攝，並有新電影的演出計畫；車貞媛則活躍於時尚與美妝領域。友人向南韓媒體《Dispatch》表示，兩人預計會觀察電影拍攝的進度，在今年內完成婚禮準備。

