47歲濱崎步布料太薄起伏被看光！「超扯比例」粉驚：還在進化

日本平成時代最具代表「辣妹天后」濱崎步近期忙於海外巡演活動，開啟「ASIA TOUR 2025 I am ayu -ep2-」新篇章的她，不只熱情與世界各地歌迷見面，社群經營也相當活躍，近日濱崎步就公開一系列排練側拍畫面，捕捉她不科學47歲狀態，薄衣勾勒出真實起伏，讓粉絲尖叫：「一直進化！！」。





日本「辣妹天后」濱崎步近期忙於海外巡演，公開最新排練側拍照，47歲狀態依舊超不科學。（圖／翻攝自濱崎步@IG）

日本流行天后濱崎步於今年8月來到台灣舉辦演唱會，精彩演出、絕佳狀態再度掀起「濱崎步」熱潮，令許多歌迷不敢相信眼前能量滿滿的平成歌姬，不僅左耳失聰、還是兩個孩子的媽，面對事業毫不退讓的濱崎步，近日又在個人IG帳號公開一系列巡演彩排畫面，只見她身穿一件粉白色薄衣、下身則搭配寬鬆棉褲，十分注重健康保養的濱崎步，臉戴口罩、眼神專注。





47歲濱崎步彩排「上身太薄」起伏被看光！「超扯比例」百萬粉驚：還在進化

濱崎步彩排當中口罩遮不住專注眼神，真實曲線與滿滿氣場更讓百萬名粉絲驚呆。（圖／翻攝自濱崎步@IG）

濱崎步自我喊話「用盡全力就好！」，照片更傳達她話語所訴真心，讓超過155萬名追蹤粉絲到場按讚並留言為濱崎步打氣︰「用盡一切力氣生活的勇氣，一直都是ayu的歌教會我的」、「舞台還在進步！！！」、「太帥氣了」、「ayu每天都太拼命了，真的很喜歡你盡全力創造的舞台。」、「好喜歡ayu專注的眼神」、「今天也跟你一起努力」、「帥死啦！！！」。













