47歲玉女歌手來台開唱美成這樣！ 蔡淳佳巧撞結婚16週年 甜曝給老公「愛的禮物」

四季線上／陳軒泓 報導

唱紅〈陪我看日出〉的新加坡療癒歌后蔡淳佳，上週六（13日）暌違 17 年再度登台，於北流 Legacy TERA 舉辦出道 25 週年演唱會，首度在台灣舉辦個人演唱會，全場尖叫與歡呼瞬間炸開，讓蔡淳佳感動到眼眶泛紅，當場深情告白：「台北，我愛你們！」，回到出道地台北，她情感格外濃烈，與歌迷談笑風生，溫柔氣質中帶著機智幽默，凍齡完全看不出歲月痕跡。

新加坡歌后蔡淳佳來台舉辦演唱會（照片提供：Joi Music / 淳萃文化）

睽違 17 年再度於台北開唱，蔡淳佳不諱言自己既期待又緊張，還笑說特別叮嚀工作人員「冷氣不要開太強」，就怕場子跟溫度一樣冷，「觀眾如果太安靜，我可能會更緊張，我的緊張來自於觀眾。」她也自曝過去曾把麥克風遞給觀眾想大合唱，結果得到一片沉默，讓她當場趕緊把麥克風收回來笑說：「我就趕快自己唱。」而整場演出超過 20 首歌毫無冷場，觀眾幾乎黏在座位上起不來。當〈陪我看日出〉旋律響起，全場立刻化身大型合唱現場，情緒被推向最高點。

廣告 廣告

蔡淳佳睽違 17 年在台北開唱，全場齊聲合唱〈陪我看日出〉（照片提供：Joi Music / 淳萃文化）

巧合的是，演唱會這天同時也是她結婚 16 週年紀念日，蔡淳佳笑說，當初得知團隊把演唱會訂在這天時也相當驚訝，但轉念一想，「我唱歌就是送給他最好的週年禮物。」至於老公是否到場，她則秘而不宣、保密到家，只透露夫妻倆這些年早已不太追求儀式感，她也預告，接下來耶誕節終於能放假回新加坡，和老公補過紀念日。被問到老公最喜歡她哪首歌，她幽默回應：「我唱了他也不敢說不好聽，其實他都 ok 的。」

蔡淳佳結婚16週年紀念日巧撞演唱會（照片提供：Joi Music / 淳萃文化）

【看更多】

唱紅〈陪我看日出〉歌后大動作復出！相隔17年宣布「雙喜臨門」重逢台灣歌迷

唐玲抗癌有感「身體變化」！ 積極考取管理師證照 喜曝多年「這心願」達成了

李國超、高欣欣「愛情長跑二十年」終於辦婚禮！曝「最大推手」是這位金鐘影帝

【綜藝精選】細數經典好歌《超級冰冰Show》精彩歌唱節目線上看

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往





更多四季線上報導

張峰議出獄寫歌沒人理！涙憶只有顏正國聽見 牢記恩師「生前囑咐」

桃園2026跨年卡司全公開！超人氣韓團 Apink 壓軸開唱引爆最高潮

王少偉49歲逆天身材全都露！ 罕見同框「5566成員」驚喜回憶兄弟情