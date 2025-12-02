47歲男吸毒騎車「闖紅燈自投羅網」 唾液快篩一驗秒露餡

47歲男深夜闖紅燈自以為神不知卻被臨檢警1口唾液抓包。（圖 ／翻攝畫面）

台中市1名47歲林姓男子日前吸食毒品後騎機車外出，自以為夜深、鄉間道路偏僻，警察不會出現在這種地方，便大膽在潭子區仁愛路闖紅燈，沒想到他這一腳油門不僅沒躲過，反而直接「自投羅網」，被就在路旁執行臨檢的大雅警分局員警攔下，全案瞬間曝光。

事發於毒品唾液快篩試劑上路後的第4天，大雅警分局在仁愛路設置臨檢點時，注意到林男騎車不減速直接闖過紅燈，行徑明顯異常。警方隨即上前攔查，卻發現林男表現反常，不僅情緒緊繃、語氣忽高忽低，連手腳都明顯顫抖，彷彿隨時會情緒失控，員警察覺不對，當場進行唾液毒品快篩檢測。短短數分鐘後，試劑便顯示出甲基安非他命陽性反應，林男的吸毒行為瞬間無所遁形。接著警方依法進一步採證、製作筆錄，並依毒品相關罪名將其移送偵辦。

廣告 廣告

警方指出，唾液快篩自11月19日上路後，已明顯提升查緝毒駕的速度與效率。過去毒駕檢測程序繁複，往往需要將駕駛人帶回警局才能進行相關採驗；但新制讓員警可以在第一線即時完成初步判別，讓危險駕駛無法再輕易逃過法網，也大幅降低一般用路人的風險。

大雅警分局強調，毒駕危害不亞於酒駕。施用毒品後的駕駛人常會出現判斷力下降、反應延遲、情緒不穩等問題，極易造成重大交通事故。警方也呼籲，民眾千萬不要心存僥倖，以為深夜或偏僻地區就不會有警察執法，警方最後表示，未來將持續運用唾液快篩技術強化稽查，使毒駕者無所遁形，展現警方對打擊毒品犯罪與維護交通安全的決心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

砸4百萬買毛胚屋！開門驚見「陌生人偷家」水電全通 她傻眼：馬桶都裝了

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星