47歲美魔女是正妹女團成員 嫁富尪17年女兒已是高中生

「蜜雪薇琪」的成員蜜雪今天出席紅心字會公益活動。(記者潘少棠攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「蜜雪薇琪」的成員蜜雪今天出席紅心字會公益活動，47歲的她保養得宜堪稱「美魔女」，她受訪透露自己長年保持運動習慣，包括騎飛輪、瑜伽，近來還愛上了跑步。

蜜雪與富尪老公結婚17年感情甜蜜，這幾個月重心都在工作的她受訪說：「我沒那麼忙啦，工作結束就會陪老公啦。」她笑說：「我跟我老公感情『還行』。」強調已經是老夫老妻，所以比較少在社群放閃曬恩愛。

蜜雪與老公育有一子一女，女兒已經升上高中。(記者潘少棠攝)

蜜雪與老公育有一子一女，女兒已經升上高中，談起婚後的日常，她每晚都會約老公一起出門遛狗，提到老公個性比較木納，「我老公很貼心，如果我下班太晚都會來接我，也會順便送經紀人回家。」相比之下蜜雪較主動熱情，最愛對著家人親親抱抱。

