47歲舒淇親曝「一直想要有小孩」 撇是丁克族揭「不敢生」主因

【緯來新聞網】以47歲女星舒淇近日在接受香港資深主持人鄭裕玲的節目專訪時，再次觸及個人是否生育的話題。她直言從小對婚姻沒有特別期待，也對「一對一關係」抱持懷疑態度。不過，談到孩子，她坦率表示：「一直很想要，只是一直無法如願。」

過去不少人以為她選擇不生，但事實並非如此。舒淇坦言，是童年成長經歷帶來的影響讓她遲遲無法踏出那一步。她提到自己從小經歷家庭暴力，「是從小被打大的」，因此害怕將傷痛投射到下一代身上。她形容自己卡在「想生卻不敢生」的狀態，這樣的掙扎讓不少網友產生共鳴。



儘管如此，她仍透露曾幻想自己抱著嬰兒，聞著奶香的樣子，談到可能會手忙腳亂時，眼神中流露出對母職的期待。為了迎接可能的懷孕，她過去也試過調理身體，甚至有意暫時退出演藝圈。不過多年來都未能實現，只能對外以「隨緣」帶過。



舒淇與導演馮德倫結婚多年未育，但她表示兩人的相處就像「兩個長不大的小孩」，因為沒有育兒壓力，反而讓婚姻更自在。她也藉此打破「有了孩子婚姻才算完整」的傳統觀念。她公開自身面對生育的掙扎與遺憾，也讓網友感受到誠實帶來的力量。



不少觀眾留言鼓勵她「希望早日夢想成真」、「夫妻基因太優秀」、「她的想法很真實，就像我們心裡的聲音」，還有人打趣說：「馮德倫快點安排吧，但她那種順其自然的樣子真的很可愛。」

