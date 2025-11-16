47歲舒淇親曝「一直想要有小孩」 撇是丁克族揭「不敢生」主因
【緯來新聞網】以47歲女星舒淇近日在接受香港資深主持人鄭裕玲的節目專訪時，再次觸及個人是否生育的話題。她直言從小對婚姻沒有特別期待，也對「一對一關係」抱持懷疑態度。不過，談到孩子，她坦率表示：「一直很想要，只是一直無法如願。」
舒淇接受專訪。（圖／翻攝Youtube）
過去不少人以為她選擇不生，但事實並非如此。舒淇坦言，是童年成長經歷帶來的影響讓她遲遲無法踏出那一步。她提到自己從小經歷家庭暴力，「是從小被打大的」，因此害怕將傷痛投射到下一代身上。她形容自己卡在「想生卻不敢生」的狀態，這樣的掙扎讓不少網友產生共鳴。
儘管如此，她仍透露曾幻想自己抱著嬰兒，聞著奶香的樣子，談到可能會手忙腳亂時，眼神中流露出對母職的期待。為了迎接可能的懷孕，她過去也試過調理身體，甚至有意暫時退出演藝圈。不過多年來都未能實現，只能對外以「隨緣」帶過。
舒淇與導演馮德倫結婚多年未育，但她表示兩人的相處就像「兩個長不大的小孩」，因為沒有育兒壓力，反而讓婚姻更自在。她也藉此打破「有了孩子婚姻才算完整」的傳統觀念。她公開自身面對生育的掙扎與遺憾，也讓網友感受到誠實帶來的力量。
不少觀眾留言鼓勵她「希望早日夢想成真」、「夫妻基因太優秀」、「她的想法很真實，就像我們心裡的聲音」，還有人打趣說：「馮德倫快點安排吧，但她那種順其自然的樣子真的很可愛。」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 21 小時前
向太小兒子赴美遭歧視吐痰！向佐抓狂「把人家手打斷了」
香港影視大亨向華強之妻向太（陳明英）經常透過直播分享生活祕辛與他所看到的演藝圈許多小故事，廣受粉絲追隨。近日，她再度爆料向佐、向佑小時候的故事，哥哥不滿弟弟被歧視，竟把外國小朋友打到手斷掉，引發網友熱論。中時新聞網 ・ 13 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
面對死亡三次、被傳換心續命，李連杰真實心境曝光：真正的重生，是放下
功夫巨星李連杰近年再度現身，氣色紅潤、身手俐落，令網友驚呼「像換了一個人」。這位曾被外界多次傳出健康亮紅燈的影壇傳奇，如今「回春」模樣令人好奇。網上甚至出現陰謀論，指他疑似接受「移植武僧秋風心臟續命」，謠言甚囂塵上。對此，李連杰本人態度淡然，僅以一貫平靜的語氣回應：「人言可畏，還是要有自己的獨立思考。」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
吃住全靠家裡 董事長父開超狂催婚家規：收入全上繳、結婚還本利再送新房
桃園市一名白手起家、目前擔任國內一所知名企業董事長的男子，為鼓勵3位已步入社會的兒子專注於事業並早日成家，要求3名兒子將薪水全數上繳給母親代為儲蓄，並承諾結婚當天會將本金連同利息一併歸還，還會加贈一棟房產作為新房，獨特的教養方式引發關注。太報 ・ 17 小時前
中山陸橋入鏡得獎 影視補助預算叫停 期盼未來恢復
記者王慕慈∕基隆報導 中山陸橋有復古之美，藝人舒淇繼二十四年前《千禧曼…中華日報 ・ 13 小時前
《百萬小學堂》小西瓜女大十八變！最新近況曝 網讚長大還是優秀
由綜藝天后張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》，從2008年播出至2013年，節目中「小學生智囊團」憑著超乎年齡的知識量及靈活反應讓觀眾印象深刻。其中可愛外型與高學習力深受觀眾注意的「小西瓜」（廖書嫻），多年後近況再度掀起討論。中時新聞網 ・ 17 小時前
阿部瑪利亞親揭日本旅遊潛規則！ 「手扶梯到底站左、站右」她解釋了
阿部瑪利亞從AKB48發跡，後來轉隊來台灣發展，接著在YouTuber闖出一片天，近日她在頻道上傳一支影片，名為「超重要の日本潛規則，不是犯法但很沒禮貌！避免當沒品觀光客這些學起來爹斯」，提醒到日本旅遊時的四大潛規則，不過提到電車要安靜這題時，很多網友反而有不同的看法，直言「有時候地鐵跟電車上日本人更大聲」、「其實我覺得有幾點潛規則現在的日本人自己都會打破了」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
新北地檢署偵辦閃兵弊案14日偵結第二波，涉嫌逃兵的藝人修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰5人，依違反《妨害兵役治罪條例》起訴，各求處2年8月徒刑。據了解，檢方也針對第1波起訴者具體求刑，王大陸則依刑法偽造文書罪求刑1年。太報 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣來了 北部今晚降溫、雨勢轉明顯
中央氣象署表示，東北季風增強，今天(17日)將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約攝氏21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫為20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。 在降雨方面，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，此外，桃園以北其他地區也會有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。 另外，氣象署發布濃霧特報，今天清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，台南市、嘉義縣、嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象，新北市能見度亦較低，請注意。 風力方面，由於東北風明顯增強，今天台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，除沿海地區外，部分內陸地區風力也偏強，戶外作業或活動請留意安全。中央廣播電台 ・ 3 小時前
小西瓜「退去妹妹頭」！最新近照曝光了
娛樂中心／于士宸報導2008年由張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》，因饒富趣味的知識問答掀起熱烈反響，曾是台灣最具代表性益智節目。而其中擁有超高人氣的「小西瓜」廖書嫻，在一年前也在螢幕前罕見露面，登上「Kelly Tsai」的YouTube頻道，與主持人暢談《百萬小學堂》的經驗，也首度公開「小西瓜」綽號的由來。如今，立委葉元之在活動中巧遇小西瓜，也讓她的驚人近況再度曝光了。民視 ・ 16 小時前
向太突曝改遺囑！「喊二代沒資格躺平」 遭酸：就不想給郭碧婷
向太突曝改遺囑！「喊二代沒資格躺平」 遭酸：就不想給郭碧婷EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
安心亞是理想型？阿Ken坦言「無法交往」關鍵原因：真的太難了
藝人安心亞在今年金鐘獎時，公布了多張與藝人阿Ken的合照，再加上阿Ken又在金鐘獎上喊要「假戲真做」，兩人間的感情狀況立即在網上引發討論，但都沒獲得證實。日前阿Ken上陶晶瑩的網路節目，也被問到跟女星台視新聞網 ・ 1 天前
SJ大巨蛋狂飆中文！銀赫看傻「我眼睛不夠用」神童一句吐槽全場笑瘋
在唱到〈Our Love〉時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋。台灣E.L.F.手燈應援「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」，讓銀赫直呼「現在只可惜一件事，就是我只有兩顆眼睛」，希望能將E.L.F.美麗華面盡收眼底，不過下一秒神童立刻吐槽「眼睛如果有4顆那會很可怕」，笑翻大家。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
唐西奇攻41分 力壓字母哥
本報綜合外電報導 美國職籃NBA洛杉磯湖人唐西奇當地時間15日單場41…中華日報 ・ 11 小時前
館長逼員工「拍下體給嫂子看」！律師揭最重刑期…她卻歪樓：3cm傳說是真的
館長（陳之漢）近日與元老員工李慶元鬧翻，後者陸續踢爆館長曾要求特助小偉傳性器官照片、分享性愛影片，並公開多段錄音與對話佐證，揭露館長私德爭議與管理問題，館長則透過直播反駁未涉性騷擾。雙方口水戰延燒網路，經常針對時事發表看法的網紅陳沂也傻眼驚呼：「原來3cm的傳說都是真的！」鏡報 ・ 1 天前