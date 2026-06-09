47歲蔡依珊現身花博吃肉桂捲！ 被誇「提高顏值」她神回一句話

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

蔡依珊近日探訪花博人氣酒吧，品嚐招牌肉桂捲，大方分享私房美食名單。（翻攝pattytsai13 IG）

紅豆食府千金蔡依珊近來喜歡在社群網站分享美食名單，8日上傳新影片，介紹圓山花博的酒吧。她被店家誇她「幫忙提升當地顏值」，47歲的她自嘲，是提高當地年齡層。

花博是年輕人地盤？ 蔡依珊一句話霸氣回應？

蔡依珊在影片中表示，最近花博很紅，許多年輕人會來吃吃喝喝、聽音樂。員工虧她怎麼會出現在那裡，因為那是年輕人的去處，蔡依珊聽了笑回：「拜託好不好，我很年輕。」

到了她喜歡的酒吧後，蔡依珊請創辦人Cedric介紹花博怎麼玩。Cedric提到，假日會有DJ在店面前的廣場放音樂，還邀請蔡依珊去當一日DJ。

廣告 廣告

接著Cedric介紹店內招牌飲品與甜點，包括提拉米蘇拿鐵、生椰拿鐵、調酒及焦糖肉桂捲。聽到提拉米蘇拿鐵時，蔡依珊笑說：「年輕人可以喝，如果我吃的話，可能要從這邊散步回家吧。」最後她選擇品嚐肉桂捲。

蔡依珊被店家誇讚是來「提高顏值」，她則幽默自嘲是「提高年齡層」。（翻攝pattytsai13 IG）

被誇拉高顏值卻自曝真相？ 蔡依珊神回「提高年齡層」？

Cedric表示要招待蔡依珊喝飲料，她立刻「一次要10杯」，也不忘推薦自家品牌的漢方補充品。蔡依珊大讚該店飲料好喝、東西好吃，「還有就是顏值非常的高」，隨後自嘲：「可能因為我來降低了一點。」Cedric趕緊接話：「沒有，妳來是提高。」蔡依珊立刻補充：「是提高年齡層。」兩人一來一往相當幽默。

影片上傳IG後，網友紛紛留言：「年輕的小姐姐、小哥哥」「依珊好時尚」「好美的依珊妹妹」「好young」。還有人表示，最近有國外友人第一次要來台灣玩，指名想吃台灣牛肉麵，希望蔡依珊分享台北牛肉麵口袋名單。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

蔡依珊、連勝文一家四口客廳熱舞！2兒秀舞技 她「搶下C位」笑虧：你哪位

身價2697億「台灣第8富人」生日排場大！ 蔡依珊連勝文夫妻、關穎、林熙蕾都來了

連勝文18歲兒子高中畢業！蔡依珊曬「母子熱舞片」 被誇「像媽媽」她樂翻