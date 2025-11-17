47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重現硬漢風采。根據媒體報導，他靠的是不碰3種食物，還有天天必做深蹲的鋼鐵般紀律。專家表示，以選擇性飲食加上運動的確可以快速減重，更重要的是不易復胖。
蘇志燮減重飲食：不碰酒、白飯還有太鹹的口味
學生時代練就一身游泳好本領的蘇志燮，最初以模特兒受到注目而轉進演藝圈，歷來以《對不起，我愛妳》、《主君的太陽》和《雨你再次相遇》等作品，近30年來牢牢攫獲影迷的心。而能夠一口氣減重19公斤，他是怎麼做到的？蘇志燮上個月來台為韓國觀光公社站台宣傳時表示，他很有減重經驗，每次拍新戲前都能迅速甩肉，可見避開一些食物再加上規律的運動，對他來說就非常有效。
尤其減重期間他不碰的3種食物就是酒、太鹹的口味和白飯。蛋白質盡量選海鮮、雞肉這類白肉。如果覺得吃膩了，只要換個口味，他還是能吃得很開心。
蘇志燮的減重運動：深蹲
根據媒體報導，蘇志燮減重期間必做深蹲。他認為，在每天睡前做深蹲，能夠強化下半身肌群，亦能提升代謝率。每次做完深蹲後，他感覺特別放鬆，睡眠品質很好，真的是一舉兩得。
蘇志燮也要與意志搏鬥，因為他發現，只要一天發懶不做運動，體重數字立馬誠實反映。就這樣在天天自我監督下，一步步地從大叔體態回復到硬漢英姿。呈現在螢幕上的形象即是為弟復仇的每一刀、每一拳、每一眼神，都帥到無懈可擊！
營養師點評蘇志燮減重法
營養師趙函穎指出，男性只要搭配運動，減脂效果普遍都比女性來得明顯，這與男性本身肌肉量較高、基礎代謝率較強有關。男性的燃脂能力原本就比較好，再加上蘇志燮本身有持續重量訓練與有氧搭配，自然效果加乘。
趙函穎覺得蘇志燮做對了的飲食重點如下：
好油脂不能少：身體需要足夠的必需脂肪酸來維持正常的代謝功能，在選擇好的蛋白質加上低鹽料理方式，最好還能適量攝取橄欖油、亞麻仁油、堅果等原型脂肪，能幫助身體更有效率地燃燒脂肪。
戒酒是關鍵：酒精對肝臟是一種代謝負擔，且身體會優先代謝酒精，讓脂肪燃燒暫停，反而延緩瘦身進程。不論男女都非常適用，特別是常應酬喝酒的人，建議有計畫性地戒除或減量。
白飯與鹽分不是絕對要戒：可以用含膳食纖維的澱粉來替代白飯，更能穩定血糖、減少飢餓感與爆食風險。至於鹽分，若能避開加工食品、調味料不過重，搭配睡飽按摩，都能有助減少水腫問題。
男女減脂策略大不同
趙函穎提醒，男性與女性減脂策略不同。男性透過運動加調整飲食即可見成效，但女性則常伴隨荷爾蒙波動、水腫、情緒性進食等問題。女性減脂除了一般控制，還應加入情緒放鬆考量，甚至是更年期及生理期的營養調整，針對多變的症狀處理，才能真正穩定情緒，改善身型瘦下來。
蘇志燮的瘦身方式，在男性減脂邏輯上合理，但現代人工作壓力大，要挑出兩三個小時運動時間，並不容易做到。趙函穎認為可以依照個人的運動模式再去做飲食的調整會是更好的選擇。女性若要參考，還是要依目前的狀況，以及是否能夠這麼強烈的運動，考量體質跟進食習慣，進行更個人化的調整會更好。
◎ 圖片來源／翻攝自蘇志燮IG
◎ 諮詢專家／趙函穎營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
