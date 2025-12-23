47歲蜜雪耶誕前夕送暖！曝閨密蕭亞軒手術後跨年復出心情

【緯來新聞網】「蜜雪薇琪」蜜雪（Michelle Hsu）推出新個人單曲〈真心的擁抱〉，今（23日）擔任紅心字會公益大使，提前陪伴長者歡度耶誕佳節。蕭亞軒（Elva）也有聽過她的新歌，至於閨密的感情狀態，她低調沒多談，停頓一回兒才說：「她真的很期待跨年演出，歌曲超好聽。」

蜜雪難得現身，保養得宜。（圖／記者許方正攝）

47歲蜜雪與蕭亞軒在加拿大求學時成為好友，但蕭亞軒因受傷後、前後共動了5次手術，多年未有公開的大型演出，今年難得參加中國湖南衛視跨年晚會，逐步回歸歌壇。蜜雪表示彼此一直都有保持聯絡，開心地說：「很期待她在湖南衛視的跨年演出，她最近狀況很好，好多了。」



今出席公益活動，蜜雪特地準備大批禦寒用品，舉凡圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者，希望長者們能過個暖冬。談起與長輩相處的難忘回憶時，她小時候因爸媽工作忙碌，多由外公、外婆照顧，「每晚睡前，外婆都會幫我準備1杯熱牛奶，還會擁抱、確認我穿的夠不夠暖，她也會親手織圍巾跟背心給我穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖」。

蜜雪看不出已經47歲了！（圖／記者許方正攝）

