47歲貴婦偷吃31歲潛水教練！帶回豪宅辦事 富商尪真心換絕情「揪1證據」告贏了

一名57歲富商妻子和一名曾任潛水教練的31歲男子（示意圖，photoAC）

台中一名63歲男子擔任某企業董事，年收千萬，因為工作常飛往中國和美國，豈料他47歲的妻子竟趁他不在國內的期間，和一名曾任潛水教練的31歲男子發生婚外情，甚至還帶回富商的豪宅裡發生性關係。富商憤而提告求償500萬元，潛水教練辯稱不知對方已婚，但根據他們的對話紀錄，他的說法不被採信，法院判處潛水教練須賠償富商150萬元。

富商年收千萬 供養老婆和繼子住豪宅

根據台中地院判決書，在某企業擔任董事的吳姓男子2012年與妻子結婚，妻子外貌姣好，經常在社群分享讓人稱羨的貼文和照片，10多年前曾和前夫生下2個孩子，在和吳男結婚後母子都在吳男的戶籍，由吳男照顧。吳男收入頗豐，名下有豪車和為數不少的股票和存款。

廣告 廣告

吳男讓妻子和住在他的豪宅，不需要工作、每天過著貴婦的生活，自己卻常因工作飛到中國和美國而不在台灣。怎料他回國想跟妻子行房時，妻子卻都藉故拒絕，還反稱是因為他長年不在家讓她「心理生病」，還要求他不能碰她的身體。吳男信以為真，更覺得對妻子有愧，心生愧疚的他甚至因此罹患憂鬱症，求助身心科。

老婆不讓碰 竟因外遇鮮肉牌友

然而事實上，妻子去年8月因為打牌群組而認識了一名曾任潛水教練、現職為水電的陳姓男子，2人差了16歲也擋不住情愫，去年9月開始交往，但在11月就吵架分手。儘管交往僅3個月，但期間發生過5、6次性行為，有幾次是在汽車旅館，有幾次則是回到吳男的豪宅。

吳男12月發現被戴綠帽，想到自己辛苦工作給老婆優渥的生活竟換來背叛，豪宅還被拿來當作偷情之地，他身心崩潰，必須服安眠藥才能生活。然而陳男卻辯稱，他是直到12月吳男打電話來才知道原來「前女友」是有配偶之人。

辯稱不知女方已婚 遭對話證據打臉

吳男因此和妻子離婚，並對陳男提告求償500萬元。吳男「前妻」供稱，他從來沒有隱瞞過自己的已婚狀態，陳男都知道她有結婚，在交往期間她也動過念要和吳男離婚；她帶陳男回家時，家裡也有他們的結婚照片等相關物品。

根據對話紀錄，女方去年11月曾告訴陳男：「離婚我想是我到現在為止做的最對的決定」，而陳男也回：「妳本來跟我就不同世界」「妳就該好好繼續當金絲雀」「那樣的生活才是妳嚮往的」，法院因此認定陳男知道女方為已婚身分。

此外陳男還曾傳訊息給吳男，聲稱女方的心理生病是因為吳男「長期PUA」，被認為毫無悔意，更將責任歸咎於被害人。法院判決，陳男和女子應連帶賠償300萬元，各應分擔1/2即150萬元，但因女方和男方有和解契約書及債務免除切結書，依照契約內容可免除150萬元之責任，因此僅有陳男須賠償150萬元；可上訴。

更多鏡週刊報導

男老師上課舉例「拿竹筷戳他X眼」 女高中生批不舒服檢舉性騷！校方懲處遭法院撤銷

放寬近親通婚？立院法制局建議「禁婚限縮至四親等」 醫憂畸形兒：恐造成健保負擔

「等你18歲來愛愛」消防隊長妻脫衣色誘小志工被捕 他崩潰：我把他們當爸媽