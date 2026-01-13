47歲邱琦雯愛吃鹽酥雞 為健康隔天默默做這事

〔記者林南谷／台北報導〕47歲本土劇女星邱琦雯演技精湛，現在的她似乎也到了要注意身體健康的時刻，12日在臉書曬出運動自拍照說：「首先關注的，肯定是健康，鹽酥雞還是愛吃，但第二天會默默吃的清淡，這不是膽小，是懂了健康的本錢需要經營。」

發文中，邱琦雯重點是「體力」，但她其實有點恐懼，「以前熬夜睡一下補的回來，現在一兩天沒睡好，整個人都變形了，網路文章說，女人最好的醫美是睡覺，睡飽真的會變好看，面相會比較溫和舒展起來，那種面相是養出來的，沒有淚溝老累浮腫樣、自己看了也很順眼。」

廣告 廣告

邱琦雯也說，比身體變化更深刻的是心境，坦言以前會膽小怕衝突，沒什麼底線，被欺負、被傷害都覺得「忍忍就過了」，「但走到現在，突然就通了，只要我問心無愧，絕不去對不起人、傷害他人；對於那些過分的、無理的欺負我的人，也絕不再照單全收了。」

此外，邱琦雯也常跟老朋友聊天，發現大家觀念也都很接近，「我們不再急著解釋自己，也不會刻意要討好誰，反倒有一種『就是這樣了』的踏實。」她對這種感覺挺好的，同時理解世代在改變隨順因緣，目前比較渴求的是健康，希望每次的訓練都能精氣神滿。

【看原文連結】

更多自由時報報導

木村拓哉巧遇高市早苗 一句話驚呆天王

柯文哲出家了？撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網友全嚇壞

宋仲基最愛的零食跌破眾人眼鏡 現蹤台北街頭超像市民

「國師」唐綺陽放重話 星象隱藏業力引爆點

