47歲金荷娜美翻了！集滿韓國三影后還不夠 曝來台主持野心

【緯來新聞網】彭小刀、韓國滿貫影后金荷娜、「INFINITE」主唱南優賢、百萬人YouTuber「肌肉山山」今（4日）齊聚台灣宣傳客台新實境綜藝《細細山路私密達》，其中之一的主持人李濬榮雖缺席記者會，但驚喜捎來VCR致意。47歲金荷娜一現身，凍齡又氣質，早已蒐集完韓國百想、大鐘、青龍三大影后桂冠，如今首次參與台灣節目，放話要摘下今年金鐘獎節目類最大獎。

金荷娜（左）俏皮嘟嘴，南優賢一臉緊張。（圖／娛樂中心攝）

肌肉山山是唯一會中文的韓國人，加上多年在台發展，非常適合當台韓之間的媒介。金荷娜首次參與台灣綜藝節目，又是深度型的實境秀，走進客家鄉村，愛上米苔目料理，尤其是客家鹹湯圓非常深得她的心。



提及初次見到金荷娜，後輩們都非常驚豔與害羞。肌肉山山更脫口「從小的女神，很心動」，馬上被主持人糾正用詞；南優賢則喊「好美唷」，雙頰不自覺就泛紅。至於同為47歲的小刀，則認為見到女神時，有一種回到情竇初開的心情「就像是初戀」，讓一旁的金荷娜笑開懷。

肌肉山山（左起）、彭小刀、金荷娜、南優賢比複雜的愛心。（圖／娛樂中心攝）

金荷娜分享，和大家相處的過程中，感受到眾人的真誠，每個成員都是非常溫暖，得知肌肉山山曾因壓力大獨自落淚，暖心地表達抱歉「我會請你吃好吃的東西」。在影劇界已獲得極大肯定，金荷娜坦言過去曾在台有演出，認為實在是太難，若還要她演講客語的戲，笑說：「希望可以演一個不會說話的人！」



小刀是唯一的台灣人，這回得扛起責任帶著韓國朋友走進客家庄，「一開始壓力蠻大的，後來接觸他們後就不會了」，認為夥伴們都很善良、投入在工作中。接著舉例他過去曾主辦過一些演唱會，原本對一些大牌會有既定印象，「他們跟我以前遇過的人不一樣，不是他們不願意，是需要時間，加上山山翻譯很有溫度，讓一切都變得很安全，很順利往下推進」。

金荷娜笑眼咪咪，有少女感。（圖／娛樂中心攝）

他更提到，四個男生都會因為金荷娜的工作精神受影響，「爬到第4天開始，她是享受古道，整個團隊會有不同表現，她非常陶醉，這是我很深的感觸，且後來我才發現他們（其他主持人）原本是不熟」。最後，身為大滿貫影后，金荷娜鬥志很高，願意預留金鐘獎舉行的時間，「先去刀哥家吃美食，隔天再去參加金鐘獎」。



《細細山路私密達》2月8日晚間8點在客家電視首播，晚間9點於中華電信MOD、Hami Video 影劇館+(plus)、LINE TV 上架；2月28日起晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立綜合台播出。

南優賢比愛心。（圖／娛樂中心攝）

