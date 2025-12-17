47歲陳小菁將迎第9個孫子！林秀玲嚇傻：怎麼跑這麼快

陳小菁出席《百味人生》媒體茶敘。（三立提供）

47歲陳小菁2011年嫁給大12歲的林佐岳，林佐岳和前妻有3個女兒，其中一名是網紅饅頭媽，饅頭媽（林榆芯）日前宣布懷上第4胎，即將迎來第9個孫子的陳小菁，17日與林秀玲、璟宣一起出席《百味人生》記者會坦承此事，聽到她已經是9個孫子的阿嬤，一旁的林秀玲驚問：「妳怎麼跑這麼快！」陳小菁不好意思地說，「我是現成的啦！」

對於饅頭媽之前曾兩度捲入小三風波，陳小菁表示，感情的事情讓孩子自己去決定，在相處的也是他們，說什麼也只能提醒，她大致規矩都懂，不用煩惱。至於饅頭媽又要第4胎，她也說：「她有能力我不反對，但我喜歡出來演戲，孩子不能交給我，我愛好自由，戲越多越開心」，並笑說，如果孫子們叫她阿嬤，「我會說我不承認喔，要叫大美女」，帶孫子們出去時，很像是開大休旅車帶一群幼稚園同學上路，好熱鬧，她就像幼稚園園長，要在車上聽他們唱歌。

陳小菁、林秀玲、璟宣一起出席《百味人生》媒體茶敘。（三立提供）

陳小菁將成9個孫子的阿嬤。（三立提供）

當了現成的阿嬤且兒孫滿堂，被問起過年紅包數字，陳小菁直言「不好意思說」，僅透露當然會超過50萬，兒孫晚輩一定都要有，她會跟老公一起包，主要交給老公處理，老公也會包給她，「我們家過年很傳統，一定要拜天公、拜公媽，準備一桌子的菜，過年家裡都要擺3桌，且大人是女生先入席、男生才可以入席，因為他們疼我們，覺得我們女生辛苦」。

陳小菁、林秀玲、璟宣一起出席《百味人生》媒體茶敘。（三立提供）

陳小菁、璟宣在《百味人生》飾演雙胞胎。（三立提供）

陳小菁劇中原先只賣杏仁茶，有一個女兒賴郁庭，現在戲份加重，劇中將與璟宣飾演一對命運糾纏的雙胞胎姊妹，兩人都愛上沈世朋飾演的角色，情感線錯綜複雜。過去常被封為「小三專業戶」的兩人，這回角色設定更具層次，從癡情到對立，關係一路翻轉，最終由璟宣角色成為關鍵推動者，牽動劇情走向。陳小菁也透露，自己相當期待角色「秋香」的逆襲發展，希望這次能從善良出發，必要時黑化硬起來，「如果要打架也不怕，該衝就衝！」她也笑談與璟宣飾演雙胞胎卻有明顯身高差，沈世朋甚至開玩笑虧：「她們是雙胞胎，但身高差很多，陳小菁好像被截肢過。」

