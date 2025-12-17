47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包

「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。

陳小菁、林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問（圖／小娛樂）

陳小菁的家族龐大，過年坐三桌，發出去的紅包至少50萬起跳，不過老公寵她，包給她的紅包也一定都有超過50萬。雖說才47歲，但需要叫陳小菁「阿嬤」的孫子已經有9個，其中也包含饅頭媽的第四胎，至於先前饅頭媽被男友正宮控訴是小三一事，陳小菁認為感情事還是當事人自己決定，旁人也只能提醒。

陳小菁回歸台八，出席《百味人生》訪問（圖／小娛樂）

《百味人生》三位新角色登場，陳小菁與璟宣飾演一對命運糾纏的雙胞胎姊妹，兩人都愛上沈世朋飾演的角色，過去常被封為「小三專業戶」的兩人，這回角色設定更具層次，從癡情到對立，關係一路翻轉，最終由璟宣角色成為關鍵推動者，牽動劇情走向。

陳小菁透露，相當期待角色「秋香」的逆襲發展，希望這次能從善良出發，必要時黑化硬起來，「如果要打架也不怕，該衝就衝！」不過她與璟宣有著明顯的身高差異，被沈世朋開玩笑虧：「陳小菁好像被截肢過。」

璟宣、陳小菁《百味人生》飾演雙胞胎姊妹（圖／小娛樂）

璟宣則是睽違三年再度回歸台八演出，坦言最要適應的是拍戲節奏，「這幾年都在當媽媽，早睡早起，現在作息要全部重來。」角色也有別於過往小三形象，表溫柔、內心複雜，角色層次更加內斂。林秀玲在上一檔《願望》中飾演科技女魔頭，這次變身為惡婆婆，沈世朋是她的兒子，面對陳小菁和璟宣，她笑說：「是我的真假媳婦。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導