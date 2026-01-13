47歲陳楚河首度認愛！「抱狗牽女友」互動超甜蜜

陳楚河出道18年，第一次認愛女友。（粘耿豪攝）

47歲台灣男星陳楚河出道18年，曾跟多位女藝人傳緋聞，但從來沒有認戀過。然而，近日他被目擊和年輕女性抱狗、牽手，互動親暱，事後他透過經紀人承認戀愛ing，女友是圈外人。

根據《鏡週刊》報導，去年聖誕夜傍晚，陳楚河在台北市餐酒館跟3位男子聚會，席間一名頭戴耶誕裝飾、皮膚白皙、看似小陳楚河一輪的女子，抱著狗前來會合；陳楚河接過狗，和女子牽手步行離去。對此，陳楚河透過經紀人首度認愛，但女友是圈外人，盼保護她的隱私。

巧合的是，陳楚河去年10月出席影視界大佬吳敦新書《江南案與我的一生》發表會時，被問及感情生活，坦言有觀察對象，女方是台灣籍，他自認是有計畫性的人，還沒想過閃婚。時隔2個月，他就被拍到和女友抱狗、牽手。

陳楚河曾是演藝圈放電機，過去跟熊熊、Ella、陳意涵、Makiyo、陳意涵、賴雅妍、「無双樂團」前琵琶手丘涵等人傳緋聞，但他的感情作風低調，從來沒有親口證實，更脫口：「不管做什麼，被拍到的，我都不會承認。」

陳楚河跟Ella、熊熊和賴雅妍傳過緋聞。(羅永銘攝、張祐銘、影視攝影組攝)

陳楚河過去受訪透露，小時候家中飼養10隻流浪狗，因此自己的擇偶條件之一就是女生要跟他一樣愛狗。他回憶某任女友忘記餵狗，讓他在心中不自覺的扣分，「那一刻我內心的天秤有點傾斜，因為那隻狗我從小帶到大，已經把牠當成家人。」

而認證過的女友，陳楚河一定會帶回家給媽媽看。他偏愛上圍豐滿的女生，因此媽媽看到女友的第一印象通常說「那麼騷」，相處後才發現她們心地善良。陳楚河補充，跟他交往的女生先決條件是「不能亂說話」，他會告訴對方：「我不會傷妳，妳也不要傷我。」談及夢幻婚禮，陳楚河會尊重老婆，開玩笑道：「因為男生通常認為不會只結一次婚。」

