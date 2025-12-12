47歲「徐若瑄接班人」神隱N年突現身！得罪圈內真相全說了

娛樂中心／綜合報導



1998年以「3EP美少女」話題競爭組合成為歌壇短暫閃耀新星的郭婷婷，於PK投票和銷售量競爭獲得冠軍勝利的他一度成為話題人物，甚至被封為「徐若瑄接班人」，沒想到隨後因為壓力過大、自認「太幸運、成功太快」，讓他迷失自我淡出演藝圈，近日他接受專訪透露自己反差近況，遭到提問「是否想重回演藝圈？」，他坦言一直以來「1心魔」真心話全說了。





「徐若瑄接班人」神隱N年突現身！47歲「曾打工度日」得罪圈內真相全抖出

1998年以「3EP美少女」暴紅、被封為「徐若瑄接班人」的郭婷婷，因壓力過大與迷失自我而淡出演藝圈，近日再度受訪引發關注。（圖／翻攝自臉書@tintin.kuo）

昔日冠軍美少女郭婷婷接受那那大師專訪，登上節目重新演唱熱門歌曲〈愛的勝利〉、〈分手剪刀〉、〈右手〉，以及自彈自唱創作曲，被問到從演藝圈神隱近年，他透露自己過去成功太快、太幸運，不自覺迷失自我，更自認得罪不少工作人員、圈內人士，甚至因為沒有練習好，從約定行程直接搞消失，讓他現在反省「從過去錯誤學習」，希望外界再給他機會，不過他也提到收到訪問邀約，也曾經會有「我不行吧」、擔心外界眼光的顧慮，負面念頭充滿全身，但同時心中又有一個念頭逼自己站出來克服一切，讓他最終能站出來，「我覺得這是一個奇蹟，讓我突破那個恐懼、到這邊來！」。

郭婷婷重新演唱〈愛的勝利〉等代表作，坦言當年成功來得太快、太幸運，甚至得罪不少人，如今反省「從過去錯誤學習」。（圖／翻攝自臉書@tintin.kuo）

那那大師也分享自己的看法，他認為「走舊的路到不了新的地方」，祝福郭婷婷能夠因為新的嘗試、以新的姿態返回演藝圈，話題最後郭婷婷也提到自己淡出演藝圈期間，一度因為收入驟減而被推薦到北村豐晴經營的居酒屋打工，當時他才真正體會到「真實生活」，親身體驗真正的「社會經驗」，讓他笑出來透露當時工作才驚嘆：「也太苦了吧！」，感到荒謬的同時，有覺得內心有滿滿踏實，當天「知性感滿滿」的對談也讓主持那那大師感到相當反差，提議婷婷縱使淡圈多年，依舊頗有主持風範，趕緊呼籲外界遞出橄欖枝，讓郭婷婷也在鏡頭前露出放鬆笑容，誇那那大師採訪「真的會引發我們很好的一面出來」，同時婷婷也期許自己未來「能用麥克風養活自己」。

面對是否重返演藝圈，郭婷婷透露多年來始終被「我不行吧」的心魔束縛，但這次鼓起勇氣突破恐懼，「能站出來是一個奇蹟」。（圖／翻攝自臉書@tintin.kuo）

郭婷婷意外現身鏡前的近況在網路公開，也迅速吸引當年歌迷關注，許多網友也討論：「她都沒老耶！」、「這已經47歲了你信？！太神了！」、「繼陶莉萍後再讓我驚喜的嘉賓……」、「婷婷當時真的是『辣妹』的代表…」、「婷婷的熱情可以跟江老師比一比，難得在節目上看到那那的能量被壓過去的感覺真的很有趣哈哈哈哈」、「非常喜歡婷婷，其實妳全身散發著明星氣息」、「婷婷也太凍齡了吧」。

