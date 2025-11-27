47種藥退出台灣 藥師曝「眼藥水停產名單」嗆賴1.25兆：國內醫療不救？
食藥署統計，截至今年9月底，已有47項藥品退出台灣市場，包括高血壓、降血脂、抗憂鬱等慢性病常用藥，引發缺藥疑慮。衛生福利部長石崇良雖澄清，這些品項指是藥廠依規定提前半年通報，並不等於即將缺藥，大多也已有替代選擇。但藥師林士峰仍感嘆，醫療逐漸崩壞，忍不住開罵。
依石崇良解釋，47項通報停供的藥品中，46項藥品已有替代選項，其中25項有同成分、劑量、劑型的「三同藥品」替代，另21項則有同成分不同劑型、同藥理機轉不同成分、同適應症不同成分藥物替代，加上醫師處方可彈性應變，因此不至於影響臨床用。但依《TVBS》報導，基層藥師協會理事長沈采穎坦言，許多被列為替代的學名藥在實務上「已經叫不到貨」，導致部分患者必須回醫院領藥，認為政府不能再用公告式管理，砲轟政府一直說藥品退出與藥價無關是「自欺欺人的說法」。
針對此事，藥師林士峰近日也在臉書發表看法。他痛批民進黨為了鞏固自己的政權，把整個台灣都撕裂了，一堆藥不是停產就是退出台灣。據他所知，最近停產的眼藥水有護康視0.1%5ML、氯絲菌素5ML、紅黴素眼藥膏、景明10ML、善得明5ML、視益5ML、睛采5ML、舒眼康5ML。不料，他被青鳥罵造謠、沒有公信力。林士峰並說，先前他指很多藥要退出台灣，結果不少人來罵他；這回他點名青鳥拿出證據啊，證明他在造謠。
林士峰感嘆，在醫療逐漸崩壞的現在，「醫療不是服務業」從口號逐漸變成了現實。面對賴清德總統喊話推動1.25兆國防預算，他認為不如編列給國內的醫療業，明明認證一大堆，生產本錢比以前高很多，藥價卻直直落，「藥價掉到一堆藥停產跟退出了，不救嗎？」
