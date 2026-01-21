47萬人研究證實！「1處」越有力＝腦子越好 大降失智風險

記者施春美／台北報導

現代人擔心中風、失智等疾病。營養師老辜表示，一項大型研究發現，有規律運動、肌力夠、每天睡7~8小時，與久坐少於6小時者，能分別降低35%中風與57%失智的風險。其中，肌力與預防失智關聯性最強，有足夠的肌力，尤其是握力，是預防失智的一大關鍵。

老辜在其臉書表示，2025年底一項藉由英國生物銀行（UK Biobank）的大型研究，追蹤47萬名中老年人，超過10年時間，以下列4個指標，來分析一天24小時內，何種生活方式能降低中風與失智的風險。

◆規律的身體活動（達到建議運動量）

◆肌力表現良好（握力高於同性別中位數）

◆睡眠時間適中（每天7~8小時）

◆久坐時間不長（每天少6小時）

他表示，研究在平均10.1年的追蹤期間後發現，能做到4指標者越多，中風、失智的風險降低越多。以中風而言，若能做到4指標，可降低35%的中風機率，還可降低57%的失智機率。

運動、肌力佳、睡得夠、不久坐 能降低57%失智風險

他表示，研究發現，在所有因素中，肌力（以握力為代表）對失智的關聯特別強。肌肉會分泌影響大腦的BDNF（腦源性神經滋養因子）、IGF-1，以及與發炎、神經可塑性相關物質。肌力下降時，經常意味著慢性發炎上升、神經與血管老化、大腦的修復與保護能力下降。因此，肌力，尤其是握力，是大腦健康的重要指標。

他表示，中風與失智不是突然的意外，是長年生活習慣累積出來的結果，民眾應即日起培養這4個小習慣，多動一點、少坐一點、睡得不極端、留住肌力，以確保年長後的生活品質。

