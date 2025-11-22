47項藥品退出台灣市場 基層藥師嘆：療效略有差異

食藥署統計，截至9月底共有47項藥品退出台灣市場。（示意圖／翻攝自pixabay）





台灣今年再度傳出藥品可能缺貨的消息，食藥署統計，截至9月底共有47項藥品退出台灣市場，當中包含高血壓、降血脂、抗憂鬱等慢性病常用藥，引發民眾擔憂再現缺藥潮。雖然衛生福利部部長石崇良於立法院受訪時澄清，這些品項只是廠商依規定提前半年通報，並不等同即將缺藥，大多也已有替代選擇，但基層藥師卻表示，理論上成分相同，但實際上仍有差異存在。

石崇良表示，食藥署清查後發現，47項通報停供的藥品中，46項都有「三同」（同成分、同劑型、同劑量）的學名藥可替代；即使成分相同但劑型與劑量不同，也仍可提供足夠治療選擇。唯一較受關注的是用於器官移植病患的抗排斥針劑。該藥廠決定停止針劑供應，但口服劑型仍在，且一年全國用量約4.8萬劑，現有庫存可供應至明年12月。衛福部亦已啟動專案輸入並找到可替代藥品，確保臨床需求不受影響。

不過基層反映與官方說法有落差，根據《TVBS》的報導，基層藥師協會理事長沈采穎指出，許多被列為替代的學名藥在實務上「已經叫不到貨」，導致部分患者必須回醫院拿藥或改用不熟悉的處方。她認為，這波藥品退出的原因複雜，包括健保長期調降藥價、後疫情時代物流與營運成本上升，以及全球市場布局受到美國關稅政策影響等，「政府不能再用公告式管理」。

診所醫師林應然也指出，雖學名藥成分相同，但賦形劑、添加劑可能不同，一些習慣使用原廠藥的病患在更換後確實感覺療效略有差異。他強調，學名藥需經過生物等效性等實驗，一般情況仍屬安全有效，但臨床上不能忽視病患的用藥感受。

而為提升供應韌性，衛福部正推動《藥事法》修法，擴大藥廠停供通報範圍，不再只限必要藥品；同時將建立通路監測機制，未來不只監控廠商供應端，也會納入各層級醫療機構的庫存與實際用量，以便及早預警。另外，專案輸入藥品未來亦可比照國內藥品納入藥害救濟，增加安全保障。石崇良強調，政府會持續改善供應監測，避免資訊造成不必要的恐慌，也呼籲民眾勿自行囤藥，以免影響整體市場供需。

