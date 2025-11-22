47項藥品退出台灣市場 基層藥師嘆：療效略有差異
台灣今年再度傳出藥品可能缺貨的消息，食藥署統計，截至9月底共有47項藥品退出台灣市場，當中包含高血壓、降血脂、抗憂鬱等慢性病常用藥，引發民眾擔憂再現缺藥潮。雖然衛生福利部部長石崇良於立法院受訪時澄清，這些品項只是廠商依規定提前半年通報，並不等同即將缺藥，大多也已有替代選擇，但基層藥師卻表示，理論上成分相同，但實際上仍有差異存在。
石崇良表示，食藥署清查後發現，47項通報停供的藥品中，46項都有「三同」（同成分、同劑型、同劑量）的學名藥可替代；即使成分相同但劑型與劑量不同，也仍可提供足夠治療選擇。唯一較受關注的是用於器官移植病患的抗排斥針劑。該藥廠決定停止針劑供應，但口服劑型仍在，且一年全國用量約4.8萬劑，現有庫存可供應至明年12月。衛福部亦已啟動專案輸入並找到可替代藥品，確保臨床需求不受影響。
不過基層反映與官方說法有落差，根據《TVBS》的報導，基層藥師協會理事長沈采穎指出，許多被列為替代的學名藥在實務上「已經叫不到貨」，導致部分患者必須回醫院拿藥或改用不熟悉的處方。她認為，這波藥品退出的原因複雜，包括健保長期調降藥價、後疫情時代物流與營運成本上升，以及全球市場布局受到美國關稅政策影響等，「政府不能再用公告式管理」。
診所醫師林應然也指出，雖學名藥成分相同，但賦形劑、添加劑可能不同，一些習慣使用原廠藥的病患在更換後確實感覺療效略有差異。他強調，學名藥需經過生物等效性等實驗，一般情況仍屬安全有效，但臨床上不能忽視病患的用藥感受。
而為提升供應韌性，衛福部正推動《藥事法》修法，擴大藥廠停供通報範圍，不再只限必要藥品；同時將建立通路監測機制，未來不只監控廠商供應端，也會納入各層級醫療機構的庫存與實際用量，以便及早預警。另外，專案輸入藥品未來亦可比照國內藥品納入藥害救濟，增加安全保障。石崇良強調，政府會持續改善供應監測，避免資訊造成不必要的恐慌，也呼籲民眾勿自行囤藥，以免影響整體市場供需。
更多東森新聞報導
新竹某國中女教師墜樓不治！校方發聲：全力配合調查
土耳其少年被同事霸凌 遭「軟管插直腸」灌高壓慘死
好市多黑五來了 500種商品攻略一次看
其他人也在看
明年健保保費確定凍漲！ 「補充保費改革案」仍待研議
衛福部日前通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額9883.35億元，如加上公務預算，醫療支出首度破兆元大關，外界擔心，健保費率恐跟著調漲。衛福部健保會19日宣布，預估2026年底安全準備金達2個月，未低於水位，因此，明年健保一般保費仍維持5.17%。NOW健康 ・ 21 小時前
不是老化！久坐像「壓彈簧」 醫揭1招救腰痛：比運動更有效
腰痠背痛不一定是老化，可能是久坐所致。胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，久坐對於腰椎的影響，就像用力壓住彈簧不放，累積久了，腰部肌肉、血流、脊柱周邊組織都可能失衡。民眾可以嘗試「坐30分鐘、站15分鐘」，有助於減少椎間盤壓力、促進血液循環、提升專注力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太累引起血尿！腎臟醫檢查3次 揪出4.7公分惡性腫瘤
47歲腎臟科名醫葉曙慶擁有豐富的臨床經驗，門診病人不乏政商名流，但他在35歲壯年時卻意外成為腎臟癌患者。葉曙慶發現罹癌的過程相當曲折，更令人意想不到的是，一個常見症狀竟然救了他一命。中天新聞網 ・ 2 小時前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 4 小時前
酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。民視 ・ 2 小時前
2026星座財運排行出爐！獅子遇貴人大進帳 第一名正偏財旺整年
2025年進入尾聲，2026年運勢如何引發關注。水孟國際命理「小孟老師」近日在YouTube分享2026年12星座財運排行榜，最後一名是魔羯座，雖然賺錢企圖心強，卻容易衝動消費，甚至出現短暫虧損，財運最旺的是巨蟹座，不只正偏財運佳，還能將興趣轉化成收入。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠
中國女星趙露思以超多髮量出名，近期因與港星陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》再受關注。趙露思曾分享自己的養髮祕訣之一是吃黑芝麻。營養師指出，黑芝麻有許多助身體抗氧化、抗發炎的營養素，可以改善頭皮循環、幫助健康2.0 ・ 1 天前
熬夜壓力大！4大生活習慣恐引糖尿病
生活中心／杜子心報導糖尿病是國人十大死因之一，而且有逐漸年輕化的現象。桃園文新診所院長戴曉芙指出，胰島素在身體裡負責調控血糖，但當胰島素開始過度分泌或敏感度下降時，即使血糖正常，也可能造成脂肪囤積、發炎，長期下來增加糖尿病風險。戴醫師強調，預防糖尿病的關鍵不只是控制血糖，而是要先讓胰島素恢復靈敏，才能從根本守住健康。民視健康長照網 ・ 1 天前
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看！ 「沒買齊」已475元
這對情侶因為365元的鹹酥雞吵架，那麼如果用相同價錢，在台北點鹹酥雞，能買到哪些料呢？我們前往實測，連東西都還沒買齊，少了蛋餅皮跟黑輪，價格已經來到475元，鹹酥雞份量跟高雄相比，更是少了6塊肉。北漂族就直呼，南北的物價，實在差太多！ #365元鹹酥雞#情侶吵架#台北實測東森新聞影音 ・ 16 小時前
大飽口福！雲林「土庫宴」12店10佳餚一次嘗 報名火速額滿
雲林縣土庫鎮早年商業繁榮，過往有「小上海」美譽，集結許多知名美食店家，土庫好COOL商圈發展協會與縣府、公所合辦，集結12家特色店家推出10道風土料理的「土庫宴」，昨晚吸引200人享用，其中65%是外縣市遊客，成功帶動觀光效益。協會理事長魏安助表示，未來將持續推動，讓更多人用「吃」體會土庫之美。自由時報 ・ 5 小時前
高雄秀傳一週年好熱鬧 南部三院區一起慶生
秀傳醫療體系南部院區高雄秀傳紀念醫院於今(廿二)日協同台南市立醫院及高雄市立岡山醫院共同舉辦「二○二五深耕在地攜手科技共創健康幸福社區」週年慶活動，秀傳醫療體系也特別邀請衛生福利部部長石崇良與高市府衛生局副局長潘炤穎親臨祝賀，中央與地方首長的到場，象徵政府對高雄秀傳在打造智慧醫療、提升區域照護量能與深耕社區健康上的高度肯定。總統賴清德也特別致賀電，感謝醫院長期落實全人照護、提升在地健康品質並致力打造幸福健康城市。(見圖)今日週年慶活動現場熱鬧非凡，自上午八時起，院區周邊湧入多位來賓、社區夥伴及民眾。衛福部長石崇良表示，高雄秀傳在過去一年從智慧醫療到臨床照護展現扎實成果，不僅提升急重症照護能力，更在社區健康促進與長照連結上扮演關鍵角色，是南台灣落實健康政策的重要夥伴，他並肯 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
今彩539頭獎開出1注！ 獎落「這縣市」
今彩539今（22）日開出10、13、32、33、37，派彩結果出爐，八百萬頭獎開出1注，從新北市永和區得和路349號1樓「招財進寶企業社」開出。貳獎開出173注，每注獎金2萬。11/22台彩獎號：．台視新聞網 ・ 16 小時前
〈社論〉大國博弈動態調整 台灣須務實應對
全球格局正經歷深刻轉變，大國博弈進入動態調整階段。對身處美國與中國大陸之間、戰略位置…中華日報 ・ 16 小時前
想搭第2輛公車怎麼攔？ 司機公開暗號「舉起左手」
台北市 / 綜合報導 平時搭公車會怎麼攔車呢？大部分人都只是舉起右手，不過日前有乘客困擾，如果同時來2台公車要怎麼辦？有公車司機回應表示，乘客只要比出右手或左手就能讓司機明白：比右手表示要搭第1台，左手則是第2台。司機補充，通常有經驗的駕駛都能快速理解，對方想搭哪班車一目了然。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」
即時中心／徐子為報導衛福部食藥署本月20日公布，用於胃炎等疾病處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」，因溶離試驗結果不符規定，有安全性疑慮，須全面下架回收，批號為「BCU027」及「BCQ013」。食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，這批有疑慮藥品產品，已售出145萬顆，已要求廠商於12月11日前完成回收，而目前同成分、同劑型、同劑量藥品許可證尚有8張，無短缺疑慮。民視 ・ 19 小時前
胃炎處方藥試驗不合格！食藥署下令啟動回收作業
食藥署公布，用於治療胃炎等疾病的處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」因溶離試驗結果不符規定，已要求全面下架回收。食藥署表示，有疑慮的產品目前已售出145萬顆，已要求廠商在12月11日前完成回收。另外，食台視新聞網 ・ 17 小時前
胃炎、膽石疝痛用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆
食藥署今天（22日）公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，啟動回收。廠商在12月11日前須回收共兩批、約145萬顆完成。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
胃炎用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）食藥署公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，廠商將於12月11日前回收共2批、約145萬顆完成。中央社 ・ 1 天前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 21 小時前
陸A流升溫 抗流感藥物近一周內銷量增逾兩倍
大陸全國流感患者增加，各類抗流感藥物、感冒退熱類及呼吸道檢測服務銷量均呈現快速上升趨勢。有大陸藥店業者稱，其中大陸抗流感...聯合新聞網 ・ 2 小時前