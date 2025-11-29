47項藥品退出市場！藥師曝政府定「芭樂價」 名醫嗆：掏空台灣

截至今年9月底，共有47項藥品申請退出台灣市場。（示意圖／本報資料照片）

目前已有47項藥品申請退出台灣市場，衛福部長石崇良對此表示，政府已啟動專案進口機制，確保臨床用藥不中斷，多數藥品有替代用藥，要民眾不必過度驚慌。然而，藥師林士峰和胸腔科醫師蘇一峰忍不住開罵，痛斥政府掏空台灣、治國無能。

根據食藥署統計，截至今年9月底，共有47項藥品申請退出台灣市場，包括常用化痰藥「氣舒痰」暫停供應、氣喘藥「可滅喘」即將停供，恐衝擊慢性病與長期用藥族群的治療穩定性。

對此，醫師蘇一峰昨（28）日在臉書發文，認為國家只要增加幾億的健保給付，這些藥品就會留下來，卻沒有這麼做，損失的是全國民眾的健康。他接著痛批，政府堅持要當盤子，拿1.25兆加9400億總共2.2兆，跟美國買空氣武器、過期武器，怒嗆：「掏空台灣舔美舔到一無所有」。

另外，藥師林士峰昨天也在臉書發文，提及台灣的命運，在2019年就已經註定要走下坡。他指出，民進黨治國無能，2018年迎來地方選舉的大敗，連高雄市都丟失，沒想到靠著公關公司操作，蔡英文總統迎來了當選史上最高票的總統，付出的代價，就是台灣所有的議題在泛政治操作下，已經失去理性討論的空間。

林士峰不滿被說造謠，對此他老話一句，要對方拿出事實反駁，並舉3種藥水，像是肌立健、紅力素眼藥膏、氯黴素眼藥水，「目前這個成份，台灣只剩一個藥廠在做；而紅力素眼藥膏，他沒看到台灣有進口該品項，導致各醫療院所在搶貨造成短缺的狀況。

外界質疑連藥停產或停止進口都要怪政府，林士峰解釋，台灣的藥價是政府制定，台灣政府制定一個「芭樂價」，讓人不敷生產成本，廠商乾脆退出或是不做，「這不怪政府，要怪業者不爭氣，為什麼不做功德嗎？」

