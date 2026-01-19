47+Melody堅持6招飲控健康瘦！「MC瘦身法」經期是關鍵





踏入47+年歲的Melody，如何一直保持「纖細筷子腿」窈窕身材？她曾分享日常「６招飲控減肥」，但並非極端餓肚節食，且搭配長期實踐的「MC瘦身法」，健康減重讓她很有感！

Melody「６招飲控瘦身」

Melody公開６招日常飲控瘦身法，包括

1. 觀察體重變化：體重增加馬上減重。



2. 注重早餐營養：早餐常見「奇亞籽＋燕麥＋水果」組合。「奇亞籽」幫助抗氧化、「高纖燕麥」幫助飽足感，能降血糖、膽固醇，水果富含維他命。或以水煮蛋、小番茄拌鹽與胡椒，少量亞麻籽油提香。



3. 注意食物分量（手掌份量法）：

視三餐分量分配食物分量（一餐多吃，另一餐就少吃），晚餐盡量6點前吃完。

以「手掌份量法」控制進食分量：肉類約以手掌大小為基準，一天不超過6~8份，可以多吃菜，但要節制澱粉。

Melody身為麵包控，卻不太忌口，但會將吐司邊緣切掉 管控進食分量。

Melody「６招飲控瘦身」自律保持體態，健康享瘦。圖片來源：IG@melodykliu

4. 吃原型食物，調味料少用：沙拉醬自己做，偏向「地中海飲食」，以橄欖油、檸檬、義式醋與少量芥末醬，盡量維持食物原型。



5. 每天努力喝3000cc的水：飯前先喝500cc增加飽足感。



6. 搭配「MC瘦身法」是關鍵：月經1到7天是減肥黃金期。

「MC瘦身法」讓Melody很有感

Melody堅持的飲控減肥方法當中，尤其以「MC瘦身法」讓她很有感。Melody分享，因為經期來前易水腫、想吃零食，所以月經第1天到第7天是減肥最關鍵時間。期間特別注意飲控，身體會隨著「月經週期」重啟代謝，把握住女人每個月重整身體的黃金時間，了解自己身體生理節奏後，調整進食控管的方式，更能健康享瘦。

