4700億資產被騙光！愛馬仕繼承人「搭廉航坐經濟艙」 揭奢侈品牌世紀詐騙案

法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）家族第5代繼承人尼古拉斯．布許（Nicolas Puech）150億美元資產遭騙。圖／東方IC

法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）近日被揭露一起家族悲歌，家族第5代繼承人尼古拉斯．布許（Nicolas Puech）發現，他被信任25年的財富經理人埃里克．弗雷蒙德（Eric Freymond）操控，高達150億美元（約新台幣4700億元）遭到移轉，雖然弗雷蒙德被告上法院，卻因為一起死亡車禍錢難以討回，成歐洲近年來最戲劇性，也是最大家族財富醜聞。

藉婚姻關係成金融新貴！財富經理人如「生活伴侶」

綜合媒體報導，1989年埃里克．弗雷蒙德（Eric Freymond）藉婚姻關係，成為瑞士金融界新貴，當時任職於岳父合夥的私人銀行Ferrier, Lullin & Cie工作，接觸許多菁英客戶，也因為姻親關係的引薦，弗雷蒙德結識了愛馬仕第五代繼承人尼古拉斯．布許（Nicolas Puech）。

外界猜測，由於弗雷蒙德個性與能力，使得與布許關係逐漸緊扣，宛如他的「生活伴侶」，包括旅行、房產、帳單支付皆由弗雷蒙德處理，甚至能自由進出布許在瑞士和西班牙的私人住處。

聽信「專業管理」建議...150億美元蒸發

到了2000年前後，布許在弗雷蒙德的建議下，將他繼承之愛馬仕股份以「不記名股票」形式從法國轉至瑞士，還簽署了「全面委託協議」，讓弗雷蒙德自由管理他的所有資產；在這10多年間，弗雷蒙德聲稱股息穩定、資產穩健增長，最終仍遭爆出弗雷蒙德早已將大部分愛馬仕股份私下出售給另一家奢侈品集團路威酩軒（LVMH），並通過虛假投資與藝術品交易，將巨額資金轉移到自己和親信名下。

因布許相當信任弗雷蒙德，包括銀行賬戶、個人通訊全被「專業地管理」，甚至公司審計部門都被拒之門外，直到事件爆開，布許才發現自己名下股份早已不在、銀行賬戶也被凍結，150億美元資產也蒸發。

法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）家族爆世紀詐騙案。圖／Hermès臉書

案件揭露後卻發生一起死亡車禍 布許受騙還向弗雷蒙德家屬表達慰問

巴黎法院介入調查後，雖然弗雷蒙德被控詐騙、濫用信託職權及虛假陳述，隨即卻在一場車禍中遭火車撞死，更被警方認定為為自殺；雖然布許向弗雷蒙德家屬表達慰問，不過對於25年間的信任破局，布許也難以追回他的資金，目前僅能靠親友接濟生活，更被爆出就連飛機都只能坐廉價航空「EasyJet」經濟艙！

弗雷蒙德早有財務犯罪前科？多數爭議不了了之

報導指出，這起騙案也被稱為「世紀詐騙」，布許仍等待調查還他真相，不過《華爾街日報》指出，事實上弗雷蒙德早有財務犯罪前科，1980年就因挪用客戶資金被銀行內部調查、女演員烏爾蘇拉．安德絲控其詐騙，也被一名芭蕾舞演員起訴違反信託義務，不過最終在其岳父處理之下，多數爭議不了了之。



