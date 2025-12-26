48個社區齊聚展功夫 展現臺中社區規劃師駐地輔導豐碩成果

臺中市社區規劃師駐地輔導計畫成果展以「社區展功夫」為主題，由弘光科大永續辦公室主任夏嘉梅（左二）領受聖火，展開活動。（弘光科大提供）





由臺中市政府都市發展局推動的「113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫」成果展，於日前在民俗公園熱鬧舉辦，以「社區展功夫」為主題，匯聚全市48個社區一年來的實作成果，展示在地社區以專業輔導結合居民參與所激盪出的創新成果與豐碩能量，所有與會者開心笑稱：這是一埸沒有煙硝味的武林大會。



臺中市社區規劃師駐地輔導計畫成果展，匯聚48個社區一年來的實作成果。（弘光科大提供）

成果展現場展示內容豐富，包括各社區的行動紀錄、視覺設計與居民心路歷程分享；從原本閒置的場域蛻變為具有生活意義的聚會空間，到打造食農教育基地與網美打卡景點，各式創意與改造實例令人驚艷。

廣告 廣告

弘光科技大學永續發展辦公室主任夏嘉梅表示，作為本計畫的執行學術單位，在這場年度盛會中扮演了重要角色，包括協助社區規劃師與在地居民進行深入對話、策劃工作坊與討論交流，並結合學校課程與實務經驗，讓學生進入真實的社區共創場域中學習與成長，強化了社區規劃與設計的專業支持，不僅引導居民盤點在地資源、凝聚共同願景，也透過教育與實作串聯在地文化、自然元素與創新思維，使各社區能夠逐步打造出特色亮點與永續發展路徑。

夏嘉梅指出，透過這些成果不僅看見社區自主規劃與經營的能力提升，也顯示出每個社區在專業引導下能夠找出屬於自己的特色發展路徑。此次參與計畫的經驗，不僅讓師生們深入理解社區規劃實務，更展現出高等教育與社會共創合作的典範，為未來更多跨界合作奠定良好基礎。

臺中市政府都發局強調，社區規劃師駐地輔導計畫的核心是在地共創與實踐，透過專業陪伴與居民共學共作的模式，使社區逐步累積「自我規劃、自我經營、自我發展」的能量，朝永續經營的長遠目標邁進。未來市府也將持續推動相關政策，加深專業輔導與社區行動，使臺中成為兼具生活品質與社區活力的幸福城市。

更多新聞推薦

● 臺南YouBike全面實施投保公共自行車傷害險 明年元旦新制上路