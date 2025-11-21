48億性虐和解案 洛杉磯縣檢方查虛假索賠者

NBC 4電視台報導，洛杉磯縣檢察官辦公室20日指出，在該縣批准一項創紀錄金額的兒童性虐待和解協議後，將著手調查那些提交虛假損害賠償的申請人。

今年，洛杉磯縣政委員會通過兩項重大和解協議，總金額逾48億美元，涉超過1.1萬稱在縣屬照護設施遭受兒童性虐待的申請人。指控集中於已於2003年關閉的麥克拉倫兒童中心（MacLaren Children's Center），這起案件被視為美國歷史上規模最大的性虐待和解案之一。

在和解宣布時，洛縣法律顧問哈里森（Dawyn Harrison）曾警告，巨額賠償可能為詐欺提供誘因，並承諾將嚴格審查每項申請。如今，洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）證實，其辦公室已展開刑事調查，並「積極追查」提出虛假索賠者，包括被招募假冒受害人的個案。

根據洛杉磯時報早前報導，部分原告疑受提告發放的金錢引誘加入訴訟，至少兩起案件被發現是虛構索賠。部分原告是被一家洛杉磯律師事務所付費，提交虛假陳述成為和解案的原告。

「詐欺者以各種不同方式出現。」霍克曼說，有些索賠人從未遭受性虐待，但把這項和解視為取得「免費資金」的機會。

霍克曼同時向誤入詐欺計畫者，提供「豁免選項」。「如果自願提供訊息，在接下來的刑事起訴中，檢方將不予起訴。」

這項龐大和解，源於加州AB 218法案。該法案暫時取消兒童性虐待案的訴訟時效，使多年來的受害者得以提出訴訟。然而霍克曼指出，立法並未考量地方政府即將承擔的巨額賠償風險。

「當加州通過這項法案時，它提供零資金——來支付州政府早已預見的巨額賠償。」霍克曼強調，地方政府因此面臨沉重財政壓力。

霍克曼估計，受AB 218影響，未來針對洛杉磯縣的索賠數量，可能超過1.4萬件，並使縣府再度背負數十億美元的額外成本。他呼籲，任何掌握虛假索賠資訊的人，應立即向執法機關通報，以避免公共資金遭進一步濫用。

