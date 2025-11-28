48坪現代簡約透天宅，異材質層次與流暢動線營造多功能生活空間

編輯 游芷涵｜圖片提供 居匠室內設計＆復刻傢俱

小編帶你看好宅

極簡生活美學，從捨去繁複裝飾開始，讓設計回歸材質本身的質地與純粹。這間48坪的透天別墅以現代風為基調，透過異材質的細膩拼接與層次豐富的燈光設計，形塑出符合屋主日常習慣的複合式居所，使家同時滿足休憩、辦公、閱讀與收納等多元使用。



由玄關展開整體動線，迎面而來的是寬敞明亮的落塵空間。設計師規劃一整面頂天系統櫃，完整承載一家四口的收納需求；中段留設開放式檯面並搭配柔和燈帶，可作展示或臨時置物。下方以透空設計減輕量體重量，也方便安置日常鞋履。視線中央的鍍鈦金屬框和長虹玻璃搭配的屏風，成為入口端景，引導動線前往公領域。順著動線來到餐廚區，以 L 型廚具搭配大理石紋中島吧台，下方規劃木質層板補足日常收納。吧台與餐桌連成一線，深淺不同的石紋與高低錯落的檯面，構成豐富的視覺層次；上方一盞波浪造型吊燈，營造明亮而富設計感的用餐氛圍。接著步入客廳，電視牆以塗料、石材與木質呈現多層次拼接質感，左側木格柵巧妙隱藏電線，並延伸連結展示層架。電視牆上下皆留白不做頂天立地，使視覺更輕盈，有了自在的呼吸節奏。

廣告 廣告

小編的最愛

進入私領域，主臥以水波紋玻璃與鍍鈦金屬作為屏風，呼應玄關語彙，並以柔和的圓弧天花修飾線條；床尾規劃電視牆，背面則整合為梳妝台，兼具優雅與實用。三間兒童房分別以奶茶色、灰藍等主題色搭配特殊漆鋪陳，入口天花同樣使用半圓弧造型柔化轉折；室內以特殊漆與大理石拼接增加立面層次，並皆配置書桌連接床頭，形成舒適而實用的休憩環境。

居匠室內設計＆復刻傢俱／楊智鈞

地址：高雄市左營區重立路498號

電話：0956300050、07-3505710

Email：gj369369@yahoo.com

網站：http://www.sanho-dsn.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>居匠室內設計＆復刻傢俱

立即聯絡>>>居匠室內設計＆復刻傢俱