48小時免簽與雙航線助攻！台灣人瘋杜拜，夜間沙漠探險、漫遊市集古城、雙人跳傘夯爆

杜拜這座新興的冒險之都，早已不是過往以中轉為主，只能欣賞金碧輝煌建築的中東大城。（Visit Dubai提供）

今年在社群平台爆紅的杜拜品牌「Fix Dessert Chocolatier」，以浮誇外型與濃郁內餡成為話題焦點，也意外讓更多人開始重新想像這座中東城市的樣貌。事實上，杜拜早已不只是轉機點或奢華代名詞，而是集結極限冒險、文化探索與國際美食的多元旅遊目的地。隨著航班增加與旅遊玩法翻轉，台灣旅客正用更長的停留時間，規劃屬於自己的杜拜之旅。

從轉機點到深度遊 台灣赴杜拜市場快速成長

過去，杜拜在多數台灣旅客心中，往往只是飛往歐洲或中東其他城市的中轉站；但近年來，這樣的定位正在快速改變。根據數據顯示，今年1月至10月，台灣前往杜拜的旅客人次達36,500人，較去年同期成長20％，顯示杜拜已逐步成為台灣旅客專程前往的旅遊目的地。

48小時免簽證過境政策，讓原本只是中轉的旅客，更容易入境杜拜，從短暫停留進化為一到兩天的城市深度體驗。（Visit Dubai提供）

這股轉變，也反映在旅遊型態上。隨著航空網絡擴張與48小時免簽過境政策帶動，越來越多旅客選擇在杜拜停留一至兩天，從短暫中轉，進化為實際入境、深度體驗。KKday平台數據更顯示，杜拜單日遊商品年成長率已超過80％，玩得更久、玩得更深成為台灣旅客前往杜拜的新趨勢。

阿聯酋航空加密台灣直飛杜拜航班，目前每日提供兩班直飛服務，大幅提升旅客前往杜拜的彈性與便利性。（Visit Dubai提供）



