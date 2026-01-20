48小時內爆4起鯊魚襲擊！澳洲緊急關閉海灘 專家曝可能原因

48小時內爆4起鯊魚襲擊，澳洲當局緊急關閉海灘。示意圖／翻攝自Pixabay

澳洲新南威爾斯海岸發生鯊魚襲擊事件，39歲的男子在中北岸衝浪時被一隻鯊魚襲擊後順利逃生，這是48小時內發生的第4起類似事件。警方對此表示，已關閉雪梨在內的東部沿岸數十座海灘。專家判斷，可能因為當地的暴雨，為鯊魚創造有利的環境，吸引牠們靠近海岸。

綜合媒體報導，警方在20日上午獲報，一名男子的衝浪板被鯊魚咬住，導致他胸部受傷，目前已經出院。新南威爾斯州衝浪救生協會（Surf Life Saving NewSouth Wales）表示，這名衝浪者「非常幸運」，沒有收到任何嚴重傷害。然而，這起事件並非偶然，新南威爾斯海岸在48小時內共發生了4起類似事件，包含雪梨在內的東部沿岸海灘因此關閉，直到另外通知開放。

18日，一名12歲男孩在雪梨一處熱門海灘游泳時遭鯊魚攻擊，身受重傷，幸運逃出；19日，一名衝浪者在雪梨迪懷海灘（Dee Why Beach）僥倖逃生；數小時後，一名27歲男子在曼利海灘（Manly Beach）被鯊魚襲擊受傷，終身殘疾。政府當局認為，最近的攻擊時間大多與公牛鯊有關。

專家表示，每年1到2月適逢澳洲的夏季，鯊魚會因為溫暖的水溫在雪梨附近出現，加上新南威爾斯已連續數天暴雨，這為鯊魚襲擊提供了「有利的條件」。專家進一步指出，降雨會將營養物質沖入水中吸引魚群前來，從而讓鯊魚靠近海岸覓食，而混濁的海水會降低牠們的能見度，增加牠們碰觸到物品的可能性，可能出於好奇或防衛而咬一口。

澳洲是全球鯊魚攻擊事件頻繁的地區，但被攻擊的機率仍小，而當地短時間內發生4起鯊魚襲擊事件，讓專家表示非常不尋常。而救生協會也呼籲民眾，不要在河口附近游泳或衝浪，因為那裡顯然是鯊魚聚集的地方，如果見水質渾濁更要三思而後行。



