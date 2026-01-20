48小時內4起鯊魚攻擊事件！澳洲救生協會建議改去游泳池

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕一名衝浪者今(20)日上午在澳洲新南威爾斯州國家公園露營地附近海域遭鯊魚咬傷，這是該州48小時內發生的第4起鯊魚襲擊事件。

根據《衛報》報導，事發地點位於普洛默角(Point Plomer)露營地附近，男子被送往醫院後情況穩定，僅受輕傷。

新南威爾斯州衝浪救生協會執行長皮爾斯(Steven Pearce)表示，該男子僅有輕微割傷和擦傷，並強調海灘並不安全，建議民眾改去游泳池。

皮爾斯說「我們這裡水質非常適合牛鯊活動。今天早上民眾傷勢嚴重，正在醫院接受治療。建議大家去附近的游泳池，因為目前海灘並不安全。」

廣告 廣告

新南威爾斯州衝浪救生協會通訊經理威沙特(Steven Pearce)指出，該機構已在普洛默角附近的克雷森特角(Crescent Head)周遭海域啟動無人機監控，並派出救生員。

值得注意的是，在這起鯊魚襲擊事件發生前，還發生3起類似事件。1名12歲男孩18日在雪梨尼爾森公園(Nielsen Park)附近被鯊魚咬傷後在醫院接受治療；1名11歲衝浪者19日在迪瓦艾(Dee Why)被鯊魚咬傷衝浪板；同日1名20多歲男子在曼利海灘(Manly beach)被鯊魚咬傷，目前情況危急。

受鯊魚襲擊事件影響，雪梨北部所有海灘至少要到22日才會重新開放。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高市早苗「賭上首相大位」宣布解散國會 再提「台灣有事」！

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

中國擬在倫敦建超級大使館 英媒揭當局利用秘密文件開綠燈

死亡數攀升！西班牙高鐵「詭異」脫軌對撞 增至39死120傷

