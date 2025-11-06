48小時待床率壓到3% 急診壅塞解方曝光 這間「醫學中心」帶頭示範

北榮急診病人待床快滿48小時 將優先簽床！ （圖／TVBS）

臺北榮總擬定急診待床四十八小時，為壅塞重要指標，從九月起要求48小時內，待床率需控制3%以下，幾乎不讓病人待床，關鍵在於設置警戒線，急診病人待床時間，如果快滿48小時，急診醫師會同醫企部採取，優先簽床措施，收治病人，有效降低急診壅塞及待床時間。

臺北榮總急診部主任 黃獻皞表示降到現在小於3%，那這對急診直接的好處是，急診留觀區的病人會變少，那留觀區的病人變少，護理人力的需求也會減少，那相對也會減輕急診醫護人員的負擔。

臺北榮民總醫院副院長 李偉強指出感染科的病人，我們就住到性質類似的其他內科病房。可能腸胃科可能是一般內科等等，那都在附近的地方，這樣子的話，讓病人可以先住上去住上去之後呢，得到比較好的一個照顧品質，又可以節省這個，減緩急診壅塞的一個情況 。

陽明交大醫院醫療副院長 曹玄明表示急診壅塞的問題向來非常重視，如果有病人需要住院的時候，我們會看病情的程度，如果病人屬於急重症，需要立即處理，儘量會在6個小時之內，送到加護病房去，內科的病人，當然碰到壅塞的時候，醫院也訂有很好的一個調床的機制。

急診住院壅塞勢必造成急診人力不足，再加上流感季節，急診病人又會來得更多。

彰化秀傳醫院副院長 林昌生表示，醫院都有一些因應的方針，像例如可以上下層級醫院的一個轉介，或者是在醫院的病床的使用上的一些周轉率增加，改善這樣子的一個病人的安排住院。

成大醫院急診部主任 紀志賢表示流感上升通常會領先，急診壅塞約一到兩個禮拜。也就是說，如果我們能夠即時監測類流感資料、並結合資訊模型的預測，並且能夠事先調度人力，例如說，把床位稍微再做調整，甚至主動的分流，或許壅塞就不再是很被動的一件事，我們可以提前準備。

TVBS資深醫藥記者蔣志偉實際了解台北榮總與臺大醫院急診壅塞情況，臺大醫院做法就是設置公床制度，簡單來說急診待床人數超過百人，或急診留觀床滿到大廳，院方就會啟動公床調度機制，要求各科釋出病房公床，由急診統一調配。

臺大醫院急診部護理長謝提諾表示目前其實應該要非常謝謝各科的幫忙，然後應該在調配上面還算順暢，然後解決，我們目前暫留壅塞的狀況是有進步的，比如說像我是骨科病房，可是我可能會有1到2張的病人，可以收治簡單的感染症的患者。

臺大醫院急診部主任 張維典指出流感季節到了，當然流感的病人會增加，大部分病人如果說症狀輕微，可以看藥就回家休養的話，我們會設法讓他盡早離開急診，那這個部分的壅塞，如果說在衛福部健保署接下來的UCC計畫，能夠有一些協助的話，能夠減少假日診所，沒有開張期間急診壅塞的情況。

臺大醫院醫務秘書/醫師 陳彥元指出在急診比較壅塞的時候，那在各科收治有困難的狀況下，我們都會請各科在盤點床數，那提供在一個空床啦，公床給這個群組裡面，比如說急診部的主任或副主任，他們覺得，目前需要來紓解這個，急診的壅塞的病人的時候，那就會在群组裡面，請各科提供 。

臺北榮民總醫院副院長 李偉強表示現在政府也很重視，急診室這個等待太久的問題，所以我們就啟動了很多相關的一個機制，也算是個預防，臺北榮總有將近3000個床位，平常這簽床的話，基本上都是由各個部科，自己來簽床的。像維持各個部科的單一性，各個病房的單純，這樣子可以提高醫療品質。

流感絕不是唯一會造成急診壅塞的原因，不過應該是可以預測、而且可以提前因應的訊號。如果懂得從公共衛生的角度來看待急診壅塞，就有機會從季節性的困境中，學會韌性的調度，這才是智慧醫療與健康城市，應該具有的核心能力。

