48小時決定北約命運？普丁會這樣入侵愛沙尼亞 歐洲沙盤推演俄軍突襲

[Newtalk新聞] 隨著美國對於歐洲的戰略態度轉向，歐洲多國對區域安全的憂慮明顯升高。挪威媒體《VG》指出，歐洲各國已為「2027年潛在衝突」敲響警鐘，挪威政府更形容，當前正面臨自第二次世界大戰以來最嚴峻的安全局勢。

報導指出，挪威將俄羅斯視為當前最大威脅，並警告俄方情報單位正積極蒐集、繪製挪威關鍵基礎設施資料，不排除為未來破壞行動預作準備。為此，挪威已著手制定一套應對可能與俄羅斯爆發戰爭的平民疏散計畫，由軍方、警方及民防部門共同推動。

根據規劃，疏散計畫主要針對挪威北部、靠近俄羅斯邊境及重要軍事設施周邊的易受攻擊地區，包含特羅姆瑟、芬馬克與南瓦朗厄爾等市鎮。地方政府已開始為可能出現的有組織撤離行動預作準備，包括登記流離失所者並安排臨時住房，相關跨部門會議也已在芬馬克郡舉行。

挪威民防局局長伊麗莎白．奧爾塞特表示，制定計畫時特別借鑒俄羅斯入侵烏克蘭的經驗，尤其是俄軍蓄意攻擊能源與民用基礎設施、製造社會混亂的作戰模式。「鑑於俄羅斯在烏克蘭已多次鎖定平民目標，我們有必要更全面評估挪威境內可能成為攻擊對象的關鍵設施，並提前做好準備。」

相關措施也涵蓋「全社會防禦」概念，包括要求新建建築設置防空洞（為 1998 年以來首次）、加固電網並提升修復速度、讓孔斯貝格等城鎮具備接待盟軍部隊的能力，同時呼籲民眾至少儲備七天的食物與飲用水。由於挪威是歐洲最大天然氣供應國之一，其能源基礎設施亦被視為重要戰略目標，政府正同步研擬強化保護方案。

除北歐國家外，波羅的海地區同樣高度警戒。歐洲對外關係委員會（ECFR）近期發布報告，沙盤推演俄羅斯可能對愛沙尼亞發動軍事行動的兩種情境。

第一種為「常規軍事干預」，假設俄軍迅速佔領納爾瓦市，甚至向首都塔林推進，藉此震懾北約並迫使其進入談判。報告指出，俄羅斯可能在邊境集結約 4 萬名地面部隊，與愛沙尼亞約 4.3 萬人的武裝力量對峙。然而專家認為，俄方難以同時動用所有兵力，加上北約增援部隊預計在兩天內抵達，盟軍空軍也能迅速取得制空權，此類行動最終恐以莫斯科的「戰略災難」告終。

第二種則是更被認為「可能性最高」的情境「混合式攻擊」。報告指出，俄羅斯可能先發動資訊戰與網路攻擊，煽動俄語族群遭歧視的敘事，引發納爾瓦市動盪，隨後再派遣小規模特種部隊或空降部隊進入當地，重演 2014 年克里米亞模式。不過報告也強調，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛與芬蘭不太可能容許俄方實際控制其領土。

ECFR 總結指出，若俄羅斯發動行動，入侵後的最初48小時將成為左右北約命運的關鍵時刻；一旦北約因內部對《北約第五條款》產生分歧而遲疑不決，歐洲恐被迫倉促組建新的臨時聯盟應對危機。

在此背景下，芬蘭也同步強化軍事動員能力。芬蘭政府計畫將預備役人數提升至 100 萬人，並把預備役最高年齡上限由 60 歲提高至 65 歲。國防部長安蒂．哈卡寧表示，相關改革將於 2026 年 1 月 1 日生效，預計五年內可增加約 12.5 萬名預備役人員。

此外，最新曝光的畫面顯示，挪威國民警衛隊士兵已在北極嚴寒環境下展開高強度訓練，凸顯北歐國家正為極端氣候與高強度衝突並存的情境提前部署。

分析指出，從挪威的平民疏散規劃、芬蘭的兵力擴編，到智庫對波羅的海戰事的推演，歐洲各國已逐步將「國家韌性」視為防衛核心，並為可能到來的高風險年代提前布局。

