48小時破案！高雄警方猛追惡質倒廢集團 一網打盡11嫌犯

▲鎖定上百支影像、跨縣市追捕！高雄48小時瓦解偷倒廢棄物黑幫。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市偏遠山區近日接連遭惡意傾倒大量廢棄物，嚴重破壞環境。高市府獲報後由陳其邁市長第一時間指示全力查緝，警方隨即與檢方、環保局及區公所成立專案小組，啟動強力追查機制，並在短短 48 小時內迅速掌握關鍵線索，成功瓦解持續犯案的不法集團。

▲環境破壞零容忍！高市府急令徹查，警檢聯手3天掃蕩惡質傾倒集團。

警方指出，該集團自認狡猾，專挑深夜與無監視器的偏遠山區偷倒垃圾，企圖逃避查緝。然而專案小組調閱、比對 上百支周邊監視器影像，循線鎖定多部涉案大貨車，並跨縣市前往臺中、臺南等地同步蒐證逮人。警方以「分秒必爭」態度全面出擊，最終於 3 天內逮捕 11 名犯嫌，查扣環保車 7 部、大貨車 1 部及自小客車 1 部。

其中李姓父子及施姓、蘇姓 4 名主嫌已遭檢方聲押獲准，其餘共犯則以新臺幣 20 至 100 萬元不等金額交保。警方與檢方強調，仍持續追查幕後共犯，絕不放過任何破壞環境的犯罪行為。

高市府重申，非法傾倒廢棄物已嚴重危害市容與生態，市府與警察機關將持續以零容忍態度強化查緝，全力守護市民生活品質與自然環境。（圖╱高市府提供）