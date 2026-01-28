48小時遭連環打擊！張震演活落魄外送員逼哭全場 老爸張國柱現身力挺

金馬影帝張震主演的感人力作《幸福之路》將於29日上映，27日舉辦電影特映會，不少人看完後直呼是張震再登演技巔峰之作。張鈞甯形容張震的演出，就像越吃越香的一碗白飯，而張震的爸爸張國柱也特地現身力挺，大讚兒子演得相當好。

張震（右）與童星魏愷樂（左）在《幸福之路》自然真摯的父女互動，引發強烈共鳴。（圖／甲上娛樂 提供）

張震在片中與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。張鈞甯看完後大讚整部片溫暖、充滿力量，「震哥的表演就像在吃一碗很有趣的白飯，看似沒有刻意設計，卻讓人越吃越香，越看越享受。」而張震的演員父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇兒子「演得很好！」給予五星好評。

廣告 廣告

張震的演員父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇兒子「演得很好！」（圖／翻攝微博）

張鈞甯（左）看完後大讚整部片溫暖且充滿力量。（圖／甲上娛樂 提供）

曾寶儀則直言，觀影過程中「幾乎忘記這是我們從小看到大的張震」，直到回過神時，早已完全沉浸在故事裡，她特別提到，導演用一種極為溫柔的方式看待每一個正在受苦的人，「這部電影裡沒有壞人，只有努力活著的人，這是我覺得最美的地方。」導演瞿友寧也相當有感地說：「（張震） 真的是史上最帥老爸！遇到了最不能說出的苦，當了父親之後，感同身受非常深刻。」至今仍與張震交流表演的表演老師王琄，看完也大讚：「看著一位演員變成熟，是多麼感動的事，忘記了他是大明星張震，以你為榮！」

張震在片中角色名為「盧家成」，倒過來念正是「成家路」，也成為角色心中對「幸福之路」的註解。張震分享自己對角色與幸福的理解：「幸福其實很主觀，我在看劇本時一直在想，為什麼我這麼喜歡這個角色？後來發現，盧家成其實是很幸福的，因為他知道自己要做什麼，也願意朝著目標努力，對我來說，這樣就已經足夠了。」他也透露，片中許多情節刻意避免戲劇化處理，例如在焦急找回走失女兒後，導演提醒他「不要用責罵去表現愛」，讓表演回到更貼近現實、也更溫柔的狀態。

張震演活一名為了養家的落魄外送員。（圖／甲上娛樂 提供）

張震在片中飾演一位秉持「堅持就是勝利」信念的外送員父親，在短短48小時內歷經殘酷現實的連環打擊，仍堅持為家庭苦撐，真摯內斂、充滿人生重量的表演，讓觀眾看見最平凡卻最動人的父愛身影，片中張震一句台詞「我有多努力，你也不是不知道，我真的是拚了命去做！」更道盡許多人為生活辛苦打拼的心聲。《幸福之路》將於1月29日全台上映。

延伸閱讀

蘇打綠成軍21年跨足綜藝 青峰算出勞碌命馨儀突衝下台狂吐被疑有孕

林暐哲遭控侵吞4.7億還上訴 蘇打綠發聲：要的是真心道歉

蘇打綠控林暐哲侵吞4.7億 青峰疑遭長年高壓霸凌失聲萌退意