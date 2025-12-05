48小時+3000噸泥土 阿布達比場館變身室內越野車賽

中東阿布達比，原本空蕩的室內場館，48小時內被填進3000噸泥土，打造出中東首次登場的室內越野摩托車賽。從賽道鋪設、燈光音響，到醫療與安

保動線，全都得無縫接軌。臨時組合的跨國團隊通宵作業，只為兩小時的完美表演。

阿布達比首次迎來室內越野摩托車大賽，場邊引擎聲與吶喊聲此起彼落。主持人高喊「你們準備好了嗎」，在觀眾的熱情回應中，賽事正式揭開序幕。各式越野摩托車在場中央來回飛越、彈跳、衝刺，宛如特技表演，又帶著比賽應有的競速張力，展現室內越野摩托車獨特的魅力。這項在倫敦、拉斯維加斯早已風靡的賽事，如今首次落地阿拉伯聯合大公國，主辦單位選在阿提哈德競技場舉行，將中東最大室內場地徹底改造成專業賽道。

廣告 廣告

阿提哈德競技場營運總監威薩納奇說：「這些泥土會在凌晨三點陸續運抵場館。我既興奮又緊張，因為這是我們第一次舉辦室內越野摩托車大賽。」為了打造賽道，高達三千噸的泥土在短時間內進場。來自場館方與越野摩托車團隊的工程人員緊密合作，爭分奪秒完成堆坡、鋪面與路線調整。

營運團隊與主辦人同步檢查進度時，主辦者笑著表示：「我們非常滿意，所有泥土都準時送達，只晚了二十分鐘。這效率甚至比在英國還高。」在大型活動中，這樣的「準時」堪稱奇蹟。

為求完美呈現，每一桶泥土都需要檢測濕度與重量。泥土太乾會揚起大片塵土，太濕又容易打滑。四十八小時內，現場上百名工人輪班作業，只為了讓為時兩小時的比賽能夠順利登場。國際團隊包括音響工程師、燈光設計師、安全顧問與醫療人員，來自不同領域的專家聚集，只為呈現一次無瑕疵的演出。

比賽開放觀眾入場時，安保總監拉什萬確認動線後大喊：「可以開門了。」不僅觀眾動線要維持安全，賽道風險、煙火效果與緊急醫療處置也必須同步到位，全程滴水不漏。營運總監特別提醒：「孩子們看到摩托車都特別興奮，我們得再次確認所有能避免攀爬與碰觸的措施，確保每位到場者的安全。」

隨著場館燈光亮起、引擎聲瞬間爆發，車手衝出起跑線，塵土與光影在空中交錯。但就在決賽第一圈，一名選手意外摔傷，賽事緊急喊停。「我們的醫護團隊非常專業，也會確保每位車手都能獲得最即時的照護。」主辦人貝茲在場上向觀眾說明，並立即啟動完整的安全程序。這次的反應速度，也成為團隊專業度的一大證明。

短短兩小時的比賽，背後是一支上百人的跨國團隊、四天的集結作業、三千噸泥土與無數次的調整磨合。阿布達比的首場室內越野摩托車大賽成功登場，也讓外界再度看見中東在大型活動與製作技術上的強大實力，舞台不只在金磚與石油間，也在泥土與速度的交會之中。

更多 TVBS 報導

老公遭武警帶走！妻要求外交部「無償負擔食宿」 恐於法不符

先生遭武警押走數日...網不諒解妻繼續旅遊 她喊冤3大關鍵

雲林男遭阿布達比武警帶走今獲釋 「最快這一天解禁」盼回台

韓國瑜出手！台男阿布達比遭抓獲釋 張嘉郡：若誤會盼警方道歉

