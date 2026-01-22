48年默契 魏樂富與葉綠娜雙鋼琴音樂會3/19登場

比起獨奏，雙鋼琴不只是四隻手的加乘，而是一段長時間累積的默契對話。攜手走過48年音樂與人生旅程，魏樂富與葉綠娜將於3月19日再度登上台北國家音樂廳，以一場橫跨創作、改編與回憶的雙鋼琴音樂會，回望兩人共同走過的音樂人生。

「魏樂富＆葉綠娜雙鋼琴48年演奏會」，為樂迷安排橫跨巴洛克、古典、浪漫到20世紀作品，包括舒曼以B-A-C-H為主題的四手聯彈賦格、巴赫《西西里舞曲》（邁爾改編為雙鋼琴），以及巴赫第1、6、8、10首《創意曲》（BWV 772–786）的雙鋼琴改編版本；同時也演出莫札特C大調第16號鋼琴協奏曲。

音樂會中也特別安排普朗克《雙鋼琴協奏曲》，這是兩人合作演奏的第一首雙鋼琴協奏曲，曾陪伴他們征戰世界各地舞台。對兩人而言，每次彈奏這首作品，彷彿重新走過共同累積的歲月軌跡，意義格外深刻。

魏樂富創作的《青春舞曲》，則源自1987年由齊飛唱片（環球唱片前身）為兩人發行的首張CD。該作完成於魏樂富赴加拿大班芙進修期間，並在與美國作曲大師姜・凱吉（John Cage）共同工作的經驗下孕育而生，融合新疆民謠旋律與預置鋼琴聲響。每次演出，總讓兩人想起那段在加拿大無憂無慮、專注於音樂創作的日子。

此外，布拉姆斯第1至第5首《匈牙利舞曲》，則是兩人最早合作的四手聯彈作品。

壓軸曲目選擇李斯特交響詩《前奏曲》的雙鋼琴改編版。李斯特一直是魏樂富長年深入研究的作曲家，也是其博士論文的核心主題。《前奏曲》原為管絃樂交響詩代表作，昔日曾被德國納粹政府用來當作前線特別消息的片頭音樂而引發爭議，但後來在音樂會中仍然被頻繁演奏，展現其藝術價值。

自1979年組成雙鋼琴搭檔並結為連理至今，兩人已攜手48年。被問到長時間合作是否會感到疲乏，魏樂富直言，最大的不同在於「和葉綠娜一起，可以說真話」。葉綠娜則笑著補充：「只是每次的真話都不太一樣。」一句玩笑，道盡長年音樂夥伴與人生伴侶之間，最真實也最深刻的默契。