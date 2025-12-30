48歲何妤玟不藏了！好姊妹牽線進軍電影圈 「超狂新身分」曝光

記者宋亭誼／台北報導

48歲何妤玟離婚恢單後積極拓展新領域，不僅推出寫真，如今更宣布進軍電影圈。電影《空姐復仇記》昨（29）日於台北鉅星匯國際宴會廳盛大舉辦殺青宴。該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，並正式宣布將於明年（2026年）2月底春天上映。現場除了慶祝拍攝圓滿完成，首度擔任製片的廖家儀更帶著好姊妹何妤玟、李維維驚喜同框，分享拍攝背後的趣事。

（左起）王自強、劉倩妏、朱岩蘭、廖家儀、何妤玟、張啓樂。（圖／民視提供）

廖家儀第一次跨足幕後擔綱製片，坦言過程充滿挑戰，除了要掌控預算，最感動的就是獲得好朋友們的全力相挺。她在現場特別介紹驚喜客串的好姊妹何妤玟，笑稱三人有奇妙的共通點：「我發現妤玟跟維維還有我，除了年紀差不多，還有一個共通點，就是我們私下都是非常喜歡跳舞的人！」

廣告 廣告

（左起）何妤玟、李維維、廖家儀都熱愛跳舞。（圖／民視提供）

這份私下的好交情，讓拍戲現場充滿默契，廖家儀感性表示，能在自己的首部製作作品中與好姊妹同台，是極為特別且珍貴的經歷。除了資深演員坐鎮，此次主演更有東京影后劉倩妏跨刀助陣。她在殺青宴現場開心地展示剛剛拿到的 CPR 證書，展現劇組要求的專業訓練。

不過，拍攝過程也讓她吃足苦頭，劉倩妏回憶，一場在機艙內需要長時間跪地的戲碼，讓她受傷不輕：「因為我們穿的絲襪都很薄，那一場戲跪到膝蓋都流血了。」一旁的資深演員王自強也補充，當時看到劉倩妏跪到流血仍堅持完成拍攝，展現了專業演員的拼勁，令全劇組印象深刻。

更多三立新聞網報導

露營鄰帳開趴到半夜！身分曝光竟是《流星花園》女星 網全怒了

退出演藝圈多年...60歲本土女星驚現《暴君的廚師》？觀眾全看傻

小煜震撼結束5年婚姻！認家庭生活「累到爆炸」 夫妻最後同框畫面曝

吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光

