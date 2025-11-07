48歲何妤玟泰國度假 「中空清涼穿搭」美貌超凍齡

48歲女星何妤玟近日在IG分享一組旅遊美照，到泰國曼谷旅遊，曬出一組美照，發文寫下：「這兩天去了好多小地方，我都好喜歡」，她以一身輕盈又清新的造型亮相，展現令人驚豔的凍齡美貌與完美體態，掀起網友熱議。

何妤玟身穿一件印有花葉圖案的短版細肩帶上衣，搭配一條深綠色飄逸長裙，整體造型清新自然又充滿異國度假氛圍，上衣的剪裁恰到好處，展現緊實的腹部線條與健康膚色，而長裙隨步伐輕輕擺動，更突顯她修長的身形比例，穿搭充滿夏日氣息，也展現出她多年來對身材管理與生活態度的自律。

髮型方面，何妤玟選擇了簡約自然的造型，微捲的長髮隨意地披散在肩上，在陽光與水霧間閃爍光澤中，她輕輕將頭髮挽至耳後，流露出一種慵懶又優雅的氣質，而在瀑布水霧與熱帶綠葉的襯托下，更顯出她肌膚的白皙與透亮。

許多網友看到照片後紛紛留言讚嘆：「好美的一組照片哦」、「我放大了抱歉我壞」、「太夢幻了吧 ! 好美 ! 」。事實上，何妤玟近年積極投入瑜伽教學，並成立自己的瑜伽教室，在忙碌的工作與生活中保持健康與自信正能量。

