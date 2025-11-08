48歲何妤玟根本「泳裝女神」！靠「不吹冷氣＋半碗飯習慣」維持逆天好身材！
48歲的何妤玟，時常在曬比基尼與內衣照，肌膚緊緻、線條勻稱，完全看不出已接近半百。
她日前在小紅書與凱文老師對談中，大方分享多年維持體態的關鍵，其實全靠「生活自律」與「穩定習慣」。她笑說自己平常不太吹冷氣，因為「我習慣讓身體是微流汗的」，代謝才會自然啟動；也喜歡曬太陽、保持身體循環順暢，這樣的生活方式能幫助毛細孔開啟排汗、促進循環，讓氣色更好、皮膚也更透亮。
飲食方面，她幾乎不碰冰飲、不喝酒，還特別提到：「很多好萊塢明星也是完全不喝酒，因為會增加肝臟負擔。」這樣的習慣讓身體負擔更輕，也能穩定內分泌、維持肌膚緊實狀態。
至於吃飯的份量，她自曝：「我一拿到白飯就會先撥掉一半，從來沒吃過一碗完整的飯。」長年維持下來，讓她吃得剛好又不囤積，控制精緻碳水的比例，也有助避免血糖劇烈波動、維持代謝效率；加上每天泡澡促進代謝、放鬆身心，這些看似微小的堅持，讓她的身材多年如一日、零贅肉也零倦態。
而她的完美體態也成為粉絲間的話題—近期更推出「2026寫真桌曆＋單曲《聽雨的歌》」限定預購，畫面性感又優雅，讓粉絲直呼：「這根本是時間停在她身上！」
