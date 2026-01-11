48歲侯佩岑新髮型美翻 自稱「在北京」卻被網友抓包IP在台灣

侯佩岑新髮型被網友誇讚好看。（圖／翻攝侯佩岑 微博）

48歲女星侯佩岑近年將事業重心轉往大陸發展，參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後人氣再攀高峰，溫柔知性的形象吸引不少新粉絲關注。她也經常透過微博、小紅書分享工作與生活點滴，與粉絲保持親切互動，沒想到近日一則貼文卻意外被網友抓包有漏洞。

侯佩岑日前在微博曬出多張美照，與粉絲互動發文寫下：「我在北京，你在哪？ （有聽話，多多出来工作喔 ）」，照片中，她留著一頭柔順的層次中長直髮，瀏海自然垂落，身穿白色高領上衣，外搭細肩帶印花透視罩衫，整體造型清新又帶點文青感，襯托出溫婉氣質，站在金框鏡前擺拍，狀態極佳，完全看不出實際年齡。

侯佩岑發文曬美照，意外因「IP位置」掀討論。（圖／翻攝侯佩岑 微博）

不過眼尖網友很快發現，該則貼文上方的IP位置卻顯示為「台灣」，與她自稱「在北京」的說法似乎出現落差，隨即有人留言提醒：「寶寶，你要不要看看你的IP呢？」，引發討論；也有網友緩頰解釋，指出IP顯示位置未必等同實際所在地，「這沒有問題。只要使用台灣電信業者的國際漫遊，即使人在台灣以外的地方也會顯示台灣」，認為外界不必過度解讀。

部分粉絲則力挺侯佩岑，認為她只是單純分享近照，紛紛留言誇讚：「寶寶好美」、「好漂亮，多多出來哦～26年希望可以多多見面」、「姐多多工作，多多發自拍好不好，想死你了」、「這個發型特別漂亮寶寶！」、「好適合冬天的發型發色，是甜甜的栗子小蛋糕一枚」、「寶寶你好會搭配」。

